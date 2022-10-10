Київ: рашисти влучили в об'єкти критичної інфраструктури і міст (фото, відео) 

Пішла третя хвиля обстрілів України

Від ранку 10 жовтня рашисти завдають ударів по містах України. Також обстрілів зазнала столиці. Вже відомо про багатьох загиблих та поранених.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, над Києвом працює протиповітряна оборона, однак вже зафіксовано кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста.

Обстрілів зазнав також пішохідний міст у Києві. Однак міст встояв, хоч і зазнав пошкоджень.

«Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють», – йдеться в повідомленні.

Бізнес-центр у Києві

Практично по всій Київській області працює ППО. Є збиті ракети. Маємо прильоти по приватному сектору у двох громадах. Є постраждалі. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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За інформацією каналу «Оперативний ЗСУ», на Київщині, біля населеного пункту Калинівка збито дві ракети.

Відбою тривоги наразі не оголошували.

Сьогодні окупанти завдали ударів по Києву, Дніпру, Львову та багатьох інших містах України.

Як повідомлялося, на Хмельниччині спрацювала ППО, у Львові та Дніпрі – вибухи. Також на Житомирщині, в Кривому Розі та Обухові лунають вибухи.

Уранці 10 жовтня мешканці Дніпра повідомили, що в їхньому місті чутні вибухи.