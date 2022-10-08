Російська пропагандистка: Київ приготував до вибуху на Кримському мосту фотозону

Біля КМДА можна зробити знімок на фоні зображення Кримського мосту, який горить

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва обурилася через встановлену у центрі Києва фотозону. Відповідні знімки вона оприлюднила у своєму Telegram-каналі.

Річ у тім, що біля КМДА рух «Чесно» помістив фотозону у вигляді марки із зображенням Кримського моста, який горить.

Публікуючи знімки 8 жовтня, у день вибуху на Кримському мосту, Скабєєва, очевидно, хотіла переконати свою аудиторію, що Україна заздалегідь готувала цю диверсію. Навіть про відповідні розваги подбала. Насправді ж марка-фотозона є частиною виставки «Інфоспротив», яку презентували назагал ще до Дня Незалежності, повідомляє рух «Чесно».

«Ну, це точно привід сходити туди і зробити фото! Щоб позлити Скабєєву приходьте до КМДА, марка там. Робіть свої фото і відмічайте Рух Чесно! Флешмоб «#Чесно_горить», – ідеться у повідомленні руху «Чесно».

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.