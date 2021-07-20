Масштабна ДТП на Оболоні: з’явилося відео моменту аварії
Унаслідок ДТП постраждали дві людини
Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 20 липня на перехресті вулиці Маршала Малиновського та Оболонського проспекту.
На відео зафіксовано автопригоду за участю п'яти автомобілів.
Унаслідок ДТП двох потерпілих шпиталізували до медичного закладу з травмами.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Як повідомлялося, водій таксі служби Uklon на Toyota намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, але не встиг і зачепив автомобіль Audi.
Внаслідок зіткнення Toyota відкинуло у припарковані автомобілі Daewoo, Fiat та ще одну Audi.