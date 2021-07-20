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    Масштабна ДТП на Оболоні: з’явилося відео моменту аварії

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    Автомобіль таксі&nbsp;відкинуло у припарковані автомобілі&nbsp; - Масштабна ДТП на Оболоні: з’явилося відео моменту аварії
    Автомобіль таксі відкинуло у припарковані автомобілі 
    Фото: Київ оперативний

    Унаслідок ДТП постраждали дві людини

    Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 20 липня на перехресті вулиці Маршала Малиновського та Оболонського проспекту.

    На відео зафіксовано автопригоду за участю п'яти автомобілів.

    Унаслідок ДТП двох потерпілих шпиталізували до медичного закладу з травмами.

    На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

    Як повідомлялося, водій таксі служби Uklon на Toyota намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, але не встиг і зачепив автомобіль Audi.

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    Масштабна ДТП на Оболоні: з’явилося відео моменту аварії
    Масштабна ДТП на Оболоні: з’явилося відео моменту аварії
    Масштабна ДТП на Оболоні: з’явилося відео моменту аварії
    Масштабна ДТП на Оболоні: з’явилося відео моменту аварії
    Масштабна ДТП на Оболоні: з’явилося відео моменту аварії
    Масштабна ДТП на Оболоні: з’явилося відео моменту аварії
    Масштабна ДТП на Оболоні: з’явилося відео моменту аварії

    Внаслідок зіткнення Toyota відкинуло у припарковані автомобілі Daewoo, Fiat та ще одну Audi.

    Теги: Національна поліція України таксі ДТП Київ водій автомобіль
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    Масштабна ДТП на Оболоні: з’явилося відео моменту аварії