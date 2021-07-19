Біля Львова у потрійній ДТП загинула дворічна дитина (фото)

У зіткненні постраждало ще двоє дітей та дорослих. Фото Національної поліції

На трасі Київ – Чоп зіштовхнулися два легковики та вантажівка

Ввечері 19 липня біля Львова трапилася ДТП, в якому загинула дворічна дитина. Ще двоє дітей та дорослих зазнали травм.

Аварія сталась неподалік села Солонка на трасі Київ – Чоп. Про це інформує поліція Львівської області.

Водій Audi, 37-річний львів'янин обганяв авто у недозволеному місці. Тоді він зіткнувся з автопоїздом ДАФ. Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де натрапила на легковик Daewoo Nubira.

Унаслідок зіткнення дворічна пасажирка Daewoo загинула на місці. Ще двоє хлопчиків віком 4 та 12 років, які перебували у цьому ж авто, постраждали.

Зазнали травм і двоє дорослих. Їх забрали до лікарні.

Водія Audi затримали. Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Вирішують питання про відкриття кримінальної справи.

На дорозі, де сталася аварія, утворилися затори.

Нагадаємо, раніше на трасі Одеса-Київ в Розділянському районі сталася ДТП із загиблим. Водій «Toyota Land Cruiser» не впорався з керуванням та зіткнувся з напівпричепом вантажівки «DAF». У результаті джип розірвало на частини.

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