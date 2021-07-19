На яких українських трасах найчастіше стаються смертельні ДТП

Усього за п’ять місяців сталося понад 1,3 тисячі аварій із загиблими та травмованими

В Україні назвали список доріг, на яких найчастіше стаються автопригоди із жертвами.

Портал Opendatabot назвав найаварійніші траси державного значення, де частіше всього травмувалися та гинули люди внаслідок ДТП у період від 1 січня до 31 травня 2021 року.

«Лідером» у цьому списку є траса М-06 Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород). Упродовж п'яти місяців там було виявлено 176 подібних випадків (38 смертельних ДТП).

Інфографіка із сайту ТСН

На другому місці йде траса М-03 Київ - Харків - Довжанський (на Ростов-на-Дону), де було зафіксовано 92 відповідних випадків (28 – смертельних).

Третя позиція належить трасі М-05 Київ - Одеса. Там від січня до травня сталося 68 аварій із травмованими та загиблими (22 – смертельні).

На четвертій сходинці йде траса М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (через м. Вінницю). Протягом п'яти місяців там сталося 68 ДТП, 18 з яких отримали летальні випадки.

Замикає п'ятірку найаварійніших трас Н-03 Житомир - Чернівці, де трапилися 44 аварії (14 - смертельні ДТП).

За звітний період сталося понад 1 300 ДТП із травмованими та/або загиблими людьми.

Нагадаємо, ввечері 19 липня біля Львова трапилася ДТП, в якому загинула дворічна дитина. Ще двоє дітей та дорослих зазнали травм.

Аварія сталась неподалік села Солонка на трасі Київ – Чоп.

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