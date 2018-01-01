Надійшла офіційна інформація про ДТП з фурою у Києві

Водій не впорався з керуванням, в’їхав в опору, через що знесло кабіну вантажівки

У результаті ДТП на вулиці Академіка Заболотного у Києві згоріли 4 автомобілі. На винуватця аварії патрульні поліцейські склали відповідні адмінматеріали. Про це інформує патрульна поліція України. За її даними, ДТП сталася зранку, 28 січня. Водій вантажного автомобіля Scania рухався вулицею Академіка Заболотного від Столичного шосе в сторону



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Водій не впорався з керуванням, в’їхав в опору, через що знесло кабіну вантажівки

У результаті ДТП на вулиці Академіка Заболотного у Києві згоріли 4 автомобілі. На винуватця аварії патрульні поліцейські склали відповідні адмінматеріали. Про це інформує патрульна поліція України.

За її даними, ДТП сталася зранку, 28 січня. Водій вантажного автомобіля Scania рухався вулицею Академіка Заболотного від Столичного шосе в сторону Одеської траси. На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка водій вантажного транспортного засобу не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металічну опору, що розміщена на розділювальній смузі. Від удару металева конструкція (вагою близько 6 тон), яку перевозили у кузові вантажівки, полетіла вперед та знесла кабіну авто.

Кабіна опинилася на зустрічній смузі й моментально спалахнула вогнем, який перекинувся ще на декілька автомобілів. На місце події прибули пожежники, які локалізували загорання. У результаті згоріли 4 автомобілі, включно з вантажівкою Scania. Також на місці працювали бригади швидкої допомогти. На щастя, у цій ДТП обійшлося без потерпілих. Лікарі оглянули усіх учасників пригоди, від шпиталізації вони відмовилися.

На водія вантажного автомобіля Scania патрульні поліцейські оформили адміністративні матеріали за ст. 124 (Вчинення ДТП) КУпАП.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Рух вулицею Академіка Заболотного частково відновлено.

Нагадаємо, у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю фури на вулиці Заболотного.