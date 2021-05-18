Вночі у Києві згоріла літня тераса ресторану

Вогнем була охоплена 25 кв. м тераси

У ніч на вівторок, 18 травня, сталась пожежа у закладі громадського харчування на вул. Юрія Ільєнка, 5 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:58, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла у дворі 9-поверхового житлового будинку в недіючій літній терасі закладу громадського харчування на площі 25 кв. м.

О 2:14 займання було локалізовано та о 2:28 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі тераса згоріла повністю, вогнем пошкоджено зовнішню пластикову обшивку сусідньої прибудови на площі 10 кв. м.

Жертв і постраждалих немає.

На місці було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 11 травня сталася пожежа у складському приміщенні на вул. Амосова, 9 на території ПрАТ «Біофарма» у Солом'янському районі столиці.

13 травня сталася пожежа у прибудові до закладу громадського харчування на просп. Володимира Маяковського, 15 у Деснянському районі столиці. Рятувальники евакуювали трьох осіб.