У Києві горів автопарк (фото)

На місці працювали три машини пожежно-рятувальної техніки

Займання сталося в гаражному боксі автопарку

У неділю, 16 травня, сталася пожежа на території автопарку на вул. Охтирській, 8 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 10:21, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 8 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що загоряння сталося в ремонтному боксі на площі 5 кв. м.

О 10:51 пожежу було локалізовано та об 11:03 ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Причину загорання встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 12 травня виникло загорання спеціального вантажного автомобіля на території комунального підприємства «Київпастранс» на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі столиці.