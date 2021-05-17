У Києві горів автопарк (фото)
Займання сталося в гаражному боксі автопарку
У неділю, 16 травня, сталася пожежа на території автопарку на вул. Охтирській, 8 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 10:21, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено рятувальників 8 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що загоряння сталося в ремонтному боксі на площі 5 кв. м.
О 10:51 пожежу було локалізовано та об 11:03 ліквідовано.
Жертв і постраждалих немає.
На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.
Причину загорання встановлюватимуть правоохоронні органи.
Як повідомлялося, 12 травня виникло загорання спеціального вантажного автомобіля на території комунального підприємства «Київпастранс» на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі столиці.