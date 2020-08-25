Мережа бюветів у Києві розшириться: будуються нові два комплекси



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Нові бюветні комплекси з'являться у Дніпровському та Голосіївському районах

На бульварі Перова, 40 у Києві будують новий бюветний комплекс. Про це повідомила директорка спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» Світлана Козловська.

«У Дніпровському районі з’явиться новий бювет. Його будівництво завершать до кінця вересня. До кінця року плануємо побудувати новий бюветний комплекс і в Голосіївському районі – на Голосіївському проспекті, 5-15», – розповіла вона.

Також, за її словами, для відновлення роботи непрацюючого бювету облаштують нову артезіанську свердловину малої продуктивності на вулиці Прирічна, 19 в Оболонському районі.

За словами директорки, щороку у весняно-літній період «Київводфонд» капітально ремонтує бюветні комплекси. Вчасне технічне обслуговування запобігає руйнуванню та занепаду їхньої мережі, тому фахівці здійснюють поточний або капітальний ремонт кожні 4-5 років.

Станом на 25 серпня завершено 70% запланованих на 2020 рік капремонтів бюветних комплексів. А завершити всі відповідні роботи планують до кінця вересня.

Раніше на вулиці Героїв Війни, 14 у Солом’янському районі Києва відкрили новий модернізований бюветний комплекс із сучасними водорозбірними колонками, оснащений системою підігріву «антилід». Глибина артезіанської свердловини становить 320 м Юрського водоносного горизонту. Загальна вартість бювету – 4,4 млн грн.

Загалом на балансі підприємства обліковується 202 бюветних комплекси. За 2015–2019 роки кількість робочих бюветів збільшилась на 48 одиниць: у 2015 році працювали 127 бюветів, а зараз становить 175 працюючих одиниць. Такі результати досягнуто завдяки будівництву 10 нових бюветних комплексів, а також відновленню роботи непрацюючих бюветів шляхом будівництва 15 нових артезіанських свердловин малої продуктивності, своєчасного проведення планових капітальних ремонтів та систематичного технічного обслуговування.

До 2025 року підприємством заплановано відновлення усіх 27 непрацюючих бюветних комплексів. Контроль якості води здійснює міське підприємство СВКП «Київводфонд». Кияни можуть звертатися з питань роботи бюветів за тел.: 044-228-91-83.