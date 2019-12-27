У Жулянах з'явився бювет вартістю 4,4 млн грн (фото)



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Новий бюветний комплекс на вулиці Героїв Війни, 14 Фото: Київводфонд

Бюветний комплекс збудований із застосуванням нових, сучасних технологій

На вулиці Героїв Війни, 14 у Солом’янському районі Києва відкрили новий модернізований бюветний комплекс із сучасними водорозбірними колонками, оснащений системою підігріву «антилід». Глибина артезіанської свердловини становить 320 м Юрського водоносного горизонту. Загальна вартість бювету – 4,4 млн грн. Про це під час відкриття бювету повідомила директорка підприємства «Київводфонд» Світлана Козловська.

«Це вже сьомий модернізований комплекс у Києві, що збудований із застосуванням нових, сучасних технологій, зручний та простий у використанні. Тут водорозбірні колонки об’єднані в одну колону та оснащені чотирма кранами з кнопками-помпами для легкого набору води, а також оснащений системою «антилід», щоб не намерзала крига, коли вода розливається», – зауважила вона.

Козловська зазначила, що у Жулянах це взагалі перший збудований комплекс. Вода в ньому відповідає державним стандартам, а результати перевірок публікуються на стендах біля бюветів. Фахівці підприємства обов’язково будуть слідкувати за якістю води та безперебійною роботою.

Цього року спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» побудувало три нові бювети у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах, а також відновили роботу раніше непрацюючих бюветних комплексів за адресами: вул. Живописна, 2 та вул. Богатирська, 2-А шляхом будівництва нових артезіанських свердловин.

Нагадаємо, наступного року місто виділить близько 24 млн грн на будівництво двох нових бюветів та чотирьох свердловин, а також для проведення 17 капремонтів.

Загалом на балансі підприємства обліковується 202 бюветних комплекси. За 2015–2019 роки кількість робочих бюветів збільшилась на 48 одиниць: у 2015 році працювали 127 бюветів, а зараз становить 175 працюючих одиниць. Такі результати досягнуто завдяки будівництву 10 нових бюветних комплексів, а також відновленню роботи непрацюючих бюветів шляхом будівництва 15 нових артезіанських свердловин малої продуктивності, своєчасного проведення планових капітальних ремонтів та систематичного технічного обслуговування.

До 2025 року підприємством заплановано відновлення усіх 27 непрацюючих бюветних комплексів. Контроль якості води здійснює міське підприємство СВКП «Київводфонд». Кияни можуть звертатися з питань роботи бюветів за тел.: 044-228-91-83.