На Святошині запрацював бювет, на відновлення якого пішло 3 млн грн



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Було побудовано нову артезіанську свердловину

У вівторок, 10 грудня, у Святошинському районі Києва, за адресою вул. Живописна, 2, відновили роботу бюветного комплексу, що не працював понад шість років.

Глибина новозбудованої свердловини – 255 метрів Юрського водоносного горизонту. Про це під час відкриття комплексу повідомила директор СВКП «Київводфонд» Світлана Козловська.

Живлення бюветного комплексу здійснювалось артезіанською промисловою свердловиною, що належить ПрАТ «АК «Київводоканал».

«Водопостачання бюветного комплексу було припинено через роботу свердловини в імпульсному режимі, який не дозволяє задовільно функціонувати бювету, а саме: призводить до частого відключення та низької якості питної води. Відновлення водопостачання на бюветний комплекс було можливе за умови будівництва нової артезіанської свердловини малої продуктивності. Тому у 2017 році було розроблено проектно-кошторисну документацію, а цьогоріч виконано будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності», – зазначила Козловська.

Вона додала, що також проведено капітальний ремонт альтанки бювету, відновлено стелі, встановлено нові світильники, облаштовано підлогу ФЕМ-покриттям, замінено мережі водо- та електропостачання, колонки, тощо.

Будівництво нової свердловини коштувало 3,05 млн грн.

До кінця 2019 року планується відкриття ще одного бювету, який раніше не працював, за адресою: вул. Богатирська, 2-А, а також завершення будівництва нового бюветного комплексу у Солом’янському районі за адресою: вулиця Героїв Війни, 14 (парк).

Загалом на балансі підприємства обліковується 201 бюветний комплекс. За 2015–2019 роки кількість робочих бюветів збільшилась на 44 одиниці (у 2015 працювали 127 бюветів) і зараз становить 172 працюючі одиниці. Такі результати досягнуто завдяки будівництву 9 нових бюветних комплексів, а також відновленню роботи непрацюючих бюветів шляхом будівництва 13 нових артезіанських свердловин малої продуктивності, своєчасного проведення планових капітальних ремонтів та систематичного технічного обслуговування.

До кінця 2019 року кількість працюючих бюветів становитиме 174 одиниці. Зазначимо, що 2025 року підприємством заплановано відновлення усіх непрацюючих бюветних комплексів.