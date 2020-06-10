У Києві з’являться нові бюветні комплекси (адреси)



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Наразі у Києві працюють 173 бювети

Мешканці столиці стали все частіше користуватися бюветною водою

Цього року у Києві проведуть капітальний ремонт 17 бюветів, збудують три нові артезіанські свердловини, що дасть змогу відновити роботу бюветів, що тривалий час не працювали. Також на бульварі Перова, 40 (Дніпровський район) та проспекті Голосіївському, 5-15 (Голосіївський район) збудуть нові комплекси за зверненнями мешканців. Про це повідомила директорка спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» Світлана Козловська.

За її словами, підприємство продовжує системне відновлення роботи бюветів, які є джерелом якісної питної води для киян. Минулого року підприємство виконало капремонт 29 бюветів, відновило роботу 2-х комплексів, збудувавши нові свердловини. Також у столиці минулого року збудували три нові бювети.

«Мешканці столиці стали все частіше користуватися бюветною водою, адже доступ до якісної та безоплатної води має отримувати кожна людина. І ми часто отримуємо пропозиції стосовно відновлення чи будівництва нових бюветів, тому наше підприємство сумлінно працює та розвиває мережу бюветних комплексів у Києві», - сказала Козловська.

Вона зазначила, що, окрім нових бюветів, підприємство збудує три нові артезіанські свердловини та проведе капітальний ремонт на сімнадцяти комплексах. Серед робіт: заміна насосного обладнання, встановлення або оновлення системи доочистки води, заміна або ремонт трубопроводу, реконструкція альтанки, ремонт водорозбірних колонок тощо.

Капремонт буде проведений за адресами:

Голосіївський район: просп. Науки, 43.

просп. Науки, 43. Деснянський район: просп. Володимира Маяковського, 54/9.

просп. Володимира Маяковського, 54/9. Дніпровський район: вул. Алматинська, 109; вул. Митрополита Андрея Шептицького, 20.

вул. Алматинська, 109; вул. Митрополита Андрея Шептицького, 20. Оболонський район: вул. Героїв Дніпра, 75.

вул. Героїв Дніпра, 75. Печерський район: вул. Менделєєва, 12.

вул. Менделєєва, 12. Подільський район: вул. Кирилівська, 99.

вул. Кирилівська, 99. Солом’янський район: вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32;

вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32; Шевченківський район: вул. Лук’янівська, 13, вул.Олега Ольжича, 10-А; вул. Краснодарська, 45; перетин вулиць В’ячеслава Липинського і Михайла Коцюбинського; перетин вулиць Ружинської і Тешебаєва, вул. Терещенківська (парк ім. Т. Шевченка).

Додатково планують відновити роботу трьох бюветних комплексів шляхом будівництва нових артезіанських свердловин:

Деснянський район : вул. Сабодана, 2б;

: вул. Сабодана, 2б; Оболонський район : вул. Прирічна, 19;

: вул. Прирічна, 19; Голосіївський район: просп. Голосіївський, 87.

Наразі у Києві працюють 173 бювети, що знаходяться на балансі СВКП «Київводфонд». До кінця 2025 року заплановано відновлення ще 29 бюветів, які наразі не працюють.

Загалом на балансі обліковується 202 бюветні комплекси.