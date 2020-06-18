Мережа Pizza Celentano оголосила про повернення в Київ



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У Києві відкриються нові заклади мережі піцерій

Одна з найстаріших мереж піцерій – Pizza Celentano – планує у 2021 році відкрити нові ресторани в Києві.

Про це йдеться у пресрелізі управляючої компанії Pizza Celentano.

У зв’язку з появою на початку червня інформації про закриття ресторанів Pizza Celentano в Києві, компанія надала інформацію щодо планів подальшого розвитку.

Зазначається, що власниками більшості ресторанів мережі є франчайзі, які за договором франчайзингу користуються торговою маркою Pizza Celentano, але самостійно відповідають за операційну діяльність та фінансовий результат своїх ресторанів. Pizza Celentano відкриває нові ресторани та оновлює старі – тільки за останніх два роки було відкрито 10 нових ресторанів та оновлено 40% мережі в регіонах.

Яка стратегія запланована для Києва

В столиці мережа Pizza Celentano працювала за принципом майстер-франшизи, де всі ресторани Києва знаходилися в власності одного франчайзі. З 2002 по 2012 рік в Києві було відкрито 40 ресторанів, які були досить успішними, але не оновлювалися, і з 2014 року франчайзі в Києві поступово почав закривати ресторани. Оновлення мережі в цьому випадку було заплановано після остаточного закриття застарілих ресторанів – така була домовленість між франчайзером та власником майстер-франшизи.

«Відтепер Pizza Celentano працює з різними франчайзі в межах одного міста, що створює здорову конкуренцію між закладами та дозволяє мережі оновлюватися швидше», - зазначили в компанії.

Повідомляється, що вже на 2021 рік Pizza Celentano має потенційних франчайзі в Києві та продовжує їх пошук.

У компанії додали, що Pizza Celentano відкриває ресторани як і розширеного формату, так і невеликі піцерії з меншим інвестиційним входом та швидшим терміном окупності, які пропонуються до розміщення в спальних районах чи локаціях з високою прохідністю.

Раніше повідомлялося, що Pizza Celentano закриває ресторани в Києві.

Зараз з колись великої столичної ресторанної мережі з 45 закладами Pizza Celentano залишилося всього два заклади – в Києві та Борисполі. Вони теж скоро закриються.

Мережу Pizza Celentano придумав львівський ресторатор Марк Зархін. Інженер за освітою, він потрапив в ресторанний бізнес випадково: спершу організовував концерти зірок пострадянської естради, участь в яких брали Алла Пугачова, Володимир Кузьмін, група Секрет, а потім відправився шукати щастя у Німеччині. Де він зустрівся з нашим співвітчизником, у якого був свій ресторан. Так Зархін почав керувати рестораном. Отриманий за кордоном досвід він вирішив застосувати у Львові, відкривши в 1997 році свою першу піцерію разом з Ігорем Поздняковим і Олександром Шевельовим. Вони вклали в бізнес чималі на той час кошти – близько $ 20 тис.