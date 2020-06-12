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    У Києві спалах коронавірусу серед працівників ресторанів і супермаркетів

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    У Києві спалах коронавірусу серед працівників ресторанів і супермаркетів

    Випадки коронавірусу зафіксовані у персоналу 35 столичних закладів торгівлі продуктами

    У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

    Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби у Києві Олег Рубан.

    За його словами, до таких закладів відносяться не тільки ресторани.

    «Щодо ресторанів - є випадки серед персоналу. Загалом це 35 суб’єктів - оператори ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів. Сюди відносяться і магазини, і супермаркети, і ресторани», - пояснив Рубан.

    Станом на сьогодні, половина з них припинила свою діяльність: деякі повністю, деякі частково.

    Рубан також розповів, що під час перевірок столичних закладів фахівці Держспоживслужби фіксують десятки порушень карантинних вимог.

    «Щодня проводяться моніторингові візити по всіх закладах у відповідь на скарги відвідувачів, які надходять на гарячу лінію. Щодня мобільними групами складається 50-70 протоколів», - зазначив чиновник.

    Нагадаємо, станом на ранок 11 червня у Києві підтверджено 33671 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 91 особу. Загалом із початку епідемії померли 84 особи, за добу - 4.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Як повідомлялося, у Києві штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення утворити Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.

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