У Києві спалах коронавірусу серед працівників ресторанів і супермаркетів
Випадки коронавірусу зафіксовані у персоналу 35 столичних закладів торгівлі продуктами
У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.
Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби у Києві Олег Рубан.
За його словами, до таких закладів відносяться не тільки ресторани.
«Щодо ресторанів - є випадки серед персоналу. Загалом це 35 суб’єктів - оператори ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів. Сюди відносяться і магазини, і супермаркети, і ресторани», - пояснив Рубан.
Станом на сьогодні, половина з них припинила свою діяльність: деякі повністю, деякі частково.
Рубан також розповів, що під час перевірок столичних закладів фахівці Держспоживслужби фіксують десятки порушень карантинних вимог.
«Щодня проводяться моніторингові візити по всіх закладах у відповідь на скарги відвідувачів, які надходять на гарячу лінію. Щодня мобільними групами складається 50-70 протоколів», - зазначив чиновник.
Нагадаємо, станом на ранок 11 червня у Києві підтверджено 33671 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 91 особу. Загалом із початку епідемії померли 84 особи, за добу - 4.
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Всього29070
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Хворіють15075
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Одужали13141
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Померли854
Як повідомлялося, у Києві штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення утворити Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.