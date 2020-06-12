Коли у Києві відкриють ресторани і кафе: столична влада озвучила умови



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Столична влада провела консультацію із бізнесом щодо відкриття кафе та ресторанів

Ресторани та кафе у Києві будуть відкриті в перший же день, коли показники епідеміологічної ситуації у місті відповідатимуть постанові Кабміну. Про це під час онлайн-зустрічі разом із в.о. першого заступника голови КМДА Валентином Мондриївським та представниками Української бізнес-асоціації повідомив радник київського міського голови Володимир Бондаренко.

«Наша мета – відкритий діалог із бізнесом. Місто, як і представники ресторанів та кафе, зацікавлені у відкритті цих закладів. Але ті показники, що вказують на кількість захворюваних у місті, не дають можливості ризикувати та передчасно відкривати заклади громадського харчування. Кабінет міністрів України чітко визначив, за яких умов можливий 3-й етап послаблень карантину, під який і підпадає це питання. На сьогодні перший показник – інцидентність – у місті перевищує той, який вказаний у постанові Кабміну. Тобто для того, щоб відкрити ресторани та кафе у місті з можливістю обслуговувати всередині, маємо фіксувати не більше 50 випадків захворювання за день», – сказав Бондаренко.

Представники столичної влади вислухали думку рестораторів, власників бізнесу і обговорили питання орендної плати в символічну 1 гривню за літні майданчики. За словами Мондриївського, міська влада бачить готовність бізнесу працювати відповідально і робить все можливе для скорішого відновлення роботи закладів громадського харчування.

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Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб.

У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

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