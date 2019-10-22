Мешканці Голосієва здали у поліцію рушниці, пістолети, нунчаки та ножі (фото)



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Фото: Нацполіція

До 31 жовтня триває місячник добровільної здачі зброї

Днями до Голосіївського управління поліції місцеві мешканці принесли сім незареєстрованих мисливських рушниць, із них – шість гладкоствольних і одна нарізна, а також майже 400 патронів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник сектора контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Голосіївського управління поліції Володимир Фурманов, з початку жовтня до поліції звернулися громадяни, які хочуть позбутися зареєстрованої та саморобної зброї, спецзасобів та інших небезпечних предметів.

«Всього нам здали 53 одиниці зброї, серед них нунчаки, ножі, газові пістолети, револьвери, пристрої для відстрілу гумових куль і 89 патронів до них. Вся зброя направлена на експертизу й перевіряється за обліками», - повідомив правоохоронець.

Нагадаємо, що місяць добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв і спеціальних засобів триватиме до 31 жовтня. За незаконне зберігання цих предметів власникам загрожує кримінальна відповідальність за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років позбавлення волі. Проте добровільна видача незареєстрованої зброї звільняє від відповідальності.

Як повідомлялося, з початку жовтня мешканці Київської області, окрім 240 одиниць вогнепальної зброї, добровільно принесли 2456 боєприпасів та 80 спецзасобів (газові пістолети, револьвери, пристрої для відстрілів патронів).