СБУ ліквідувала канал контрабанди зброї в Україну (фото)



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Під час обшуків вилучено значну кількість пістолетів Фото: Прокуратура Київської області

Службові особи одного із підприємств Київщини організували переміщення через митний кордон України зброї, частин до неї та боєприпасів

Прокуратурою Київської області спільно зі слідчими та оперативними підрозділами Головного управління Служби безпеки у Києві та області 21 жовтня припинено незаконний канал постачання на територію України зброї, частин до неї та боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи одного із підприємств організували переміщення через митний кордон України зброї, частин до неї та боєприпасів шляхом розмитнення вказаного «товару» за іншими класифікаціями УКТ ЗЕД, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України.

Під час проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено значну кількість пістолетів, рушниць, гвинтівок та боєприпасів.

Досудове розслідування триває.

Організатору схеми контрабанди готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України, а також клопотання в суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєння вказаних кримінальних правопорушень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.