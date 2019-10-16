На Донеччині поліцейські затримали продавця гранат «по 500 грн»



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Чоловік, який продавав гранати, раніше був засуджений за наркозлочини та крадіжку

На Донеччині 46-річний мешканець Селидового продавав гранати по 500 гривень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецькій області.

«Документування злочинної діяльності чоловіка тривало близько місяця. Доказова база була зібрана під час другого етапу оперативної закупки, під час якої поліцейські вилучили дві гранати з запалами. Незаконні предмети «бізнесмен» оцінив у 1000 гривень», - говориться у повідомленні.

Загалом під час оперативних дій поліцейські вилучили чотири гранати РГД-5 та гроші, отримані незаконним шляхом.

Зазначається, що чоловік раніше був засуджений за наркозлочини та крадіжку.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.