Мешканці столичної висотки оголосили війну ресторану (відео)



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Жителі новобудови вже рік живуть з постійними запахами ресторанної кухні

У Києві жителі новозбудованої висотки оголосили війну ресторану, розташованому в їхньому будинку. Людям доводиться вже рік жити з постійними запахами кухні в оселях, адже вентиляційна шахта закладу проходить усередині житлового будинку.

Про це повідомляє ТСН.

Одна із мешканок будинку Валерія скаржиться на алергію, яка з’явилася лише в останній рік, до цього ніяких симптомів не було, аж поки на першому поверсі висотки не відкрився ресторан.

Сусідка з 10-го поверху Людмила показує, звідки в під’їзди проникає запах. Найбільше смердить у коридорах, де проходить вентиляційна шахта, яка йде з ресторану.

Впродовж року, відколи запрацював заклад, життя у квартирах для власників перетворилося на випробування. Коли скарги і численні зустрічі з рестораторами не дали ефекту, мешканці домоглись експертизи інспекторів Держспоживстандарту, яка засвідчила перевищення двох дуже небезпечних для здоров’я показників у повітрі в під’їзді в 9 і в 7 разів: «Є перевищення в житловому під’їзді в 9,5 разів азоту діоксиду. Продукт згорання може викликати перш за все захворювання легень, небезпечно перебувати в даному приміщенні групі ризику – з бронхіальною астмою, вагітним та літнім».

У ресторані всі звинувачення мешканців заперечують, вказують на наявність у будинку ще одного кафе і наполягають – у них теж є свої дані експертизи Держспоживстандарту, згідно з якою, з повітрям у домі все в нормі: «Потрапляють сторонні запахи незрозуміло звідки. Пов’язують це з нашим рестораном».

У Держспоживстандарті від жодної з експертиз не відхрещуються, але кажуть, що перевірки повітря в цьому домі ще тривають. Винуватцями ж проблеми вважать архітекторів: «Це хронічне захворювання великих міст - розташування ресторанних об’єктів у пристосованих умовах, без облаштування вентиляційних систем. Якщо немає окремої вентиляційної системи, всім цим перегаром дихає весь будинок».

Єдиним надійним виходом у таких війнах за повітря і в ресторані, і в Держспоживслужбі називають будівництво окремої зовнішньої вентиляційної шахти по фасаду будівлі. Ресторан навіть обіцяє це зробити власним коштом, проте поки що на це немає згоди всіх пожильців, бо декому нова вентиляція частково перекриватиме вид із вікон.

Фахівці ж підтверджують: останнє слово в таких конфліктах саме за судом.