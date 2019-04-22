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    У Стамбулі обвалився житловий будинок

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    <p>У Стамбулі в результаті обвалу несучої стіни обрушився 4-поверховий будинок в районі Кагитхане</p> - У Стамбулі обвалився житловий будинок

    У Стамбулі в результаті обвалу несучої стіни обрушився 4-поверховий будинок в районі Кагитхане

    Фото: Анадолу

    Обвал будинку стався в районі Кагитхане у Стамбулі

    У стамбульському районі Кагитхане в результаті зсуву обвалився чотириповерховий житловий будинок.

    Про це 22 квітня повідомляє агентство Anadolu.

    В результаті зсуву обвалилася несуча стіна будинку, який перебуває у стані будівництва. Як наслідок, сусідній будинок також опинився під загрозою, його мешканців евакуювали.

    «Сьогодні о 14.15 в результаті обвалу несучої стіни обрушився 4-поверховий будинок в районі Кагитхане. Мешканці будинку були евакуйовані, також були вжиті заходи безпеки в районі. Постраждалих немає», - повідомили в офісі губернатора Стамбула.

    Мешканці ще десяти будинків в безпосередній близькості від зруйнованої будівлі евакуйовані. Цим будівлям також загрожує обвал.

    Крім того, евакуювали мешканців будинків, які розташовані неподалік.

    Нагадаємо, у лютому в результаті обвалу будинку у Стамбулі загинули 17 людей.

    6 лютого в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок.

    Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.

    Джерело: Європейська правда

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