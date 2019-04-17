Києву загрожують масові зсуви (список небезпечних ділянок) графіка



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На зміцнення схилів на Кловському узвозі потрібно 60 млн грн

У Києві знову піднімається питання загрози зсувів. Мешканці будинків на Кловському узвозі б'ють на сполох, що їх будинки йдуть під землю.

Скільки в столиці зсувонебезпечних ділянок, де вони, і як влада вирішує проблему? Про це пише «Сегодня».

Проблеми житлових будинків на Кловському тривають вже багато років. Особливо проблемні ділянки біля будинків на вулиці Мечникова 7-а, 7-б, і пров. Мар'яненка, 14. Чотири роки тому біля цих будинків стався зсув, який вирвав дерева з корінням і зніс гаражі. А в кінці минулого року місцевих жителів налякало скупчення робітників і техніки біля цих будівель. Вони занепокоїлися, що це чергове будівництво, адже навколо йде зведення нових ЖК. Але виявилося, що забудовники почали роботи з порятунку схилу.

«Зараз робочі щось активно риють, але видно, що у них є великі проблеми – в котлованах постійно збираються озера з води і бруду. Що там роблять – незрозуміло. Але всі говорять, що тут виросте чергова висотка», – розповіла «Сьогодні» мешканка будинку на Мар'яненка, 14, Гаяне Атаян – дочка відомої української художниці Тетяни Яблонської, яка прожила в цьому будинку 45 років.

У КМДА в січні визнали, що на Кловському узвозі є загроза виникнення НП техногенного характеру. І ухвалили рішення, що зміцненням схилів у столиці повинні займатися землекористувачі або балансоутримувачі ділянок. У випадку з Кловським це забудовники. Останні вже підрахували, що зміцнення схилів обійдеться їм в 60 млн грн.





Небезпечно жити і біля озера Глінка. Будинкам на вул. Філатова загрожує зсув. У 2013 році біля озера стався обвал землі і утворився яр в 20-30 метрах від житлових будівель. У 2016-2017 роках почалися роботи зі зміцнення схилу біля водойми. Однак зараз роботи припинилися.

«Протизсувні роботи не ведуться через коригування проектно-кошторисної документації та включення в неї додаткових обсягів робіт», – пояснив «Сьогодні» Іван Пастухов, заступник директора департаменту ЖКІ КМДА.

На сьогодні в місті налічується 141 аварійна ділянка.

У планах КМДА на найближчі два роки – зведення комплексу протизсувних споруд у Солом'янському районі, закінчення робіт біля озера Глінка та протиаварійні роботи з облаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-а на вул. Трьохсвятительській і №10 на Костьольній вулиці в Шевченківському районі. У скільки мільйонів гривень все це обійдеться, в мерії не змогли відповісти.