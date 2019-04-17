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    Києву загрожують масові зсуви (список небезпечних ділянок)

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    Києву загрожують масові зсуви (список небезпечних ділянок)

    На зміцнення схилів на Кловському узвозі потрібно 60 млн грн

    У Києві знову піднімається питання загрози зсувів. Мешканці будинків на Кловському узвозі б'ють на сполох, що їх будинки йдуть під землю.

    Скільки в столиці зсувонебезпечних ділянок, де вони, і як влада вирішує проблему? Про це пише «Сегодня».

    Проблеми житлових будинків на Кловському тривають вже багато років. Особливо проблемні ділянки біля будинків на вулиці Мечникова 7-а, 7-б, і пров. Мар'яненка, 14. Чотири роки тому біля цих будинків стався зсув, який вирвав дерева з корінням і зніс гаражі. А в кінці минулого року місцевих жителів налякало скупчення робітників і техніки біля цих будівель. Вони занепокоїлися, що це чергове будівництво, адже навколо йде зведення нових ЖК. Але виявилося, що забудовники почали роботи з порятунку схилу.

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    «Зараз робочі щось активно риють, але видно, що у них є великі проблеми – в котлованах постійно збираються озера з води і бруду. Що там роблять – незрозуміло. Але всі говорять, що тут виросте чергова висотка», – розповіла «Сьогодні» мешканка будинку на Мар'яненка, 14, Гаяне Атаян – дочка відомої української художниці Тетяни Яблонської, яка прожила в цьому будинку 45 років.

    У КМДА в січні визнали, що на Кловському узвозі є загроза виникнення НП техногенного характеру. І ухвалили рішення, що зміцненням схилів у столиці повинні займатися землекористувачі або балансоутримувачі ділянок. У випадку з Кловським це забудовники. Останні вже підрахували, що зміцнення схилів обійдеться їм в 60 млн грн.


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    Небезпечно жити і біля озера Глінка. Будинкам на вул. Філатова загрожує зсув. У 2013 році біля озера стався обвал землі і утворився яр в 20-30 метрах від житлових будівель. У 2016-2017 роках почалися роботи зі зміцнення схилу біля водойми. Однак зараз роботи припинилися.

    «Протизсувні роботи не ведуться через коригування проектно-кошторисної документації та включення в неї додаткових обсягів робіт», – пояснив «Сьогодні» Іван Пастухов, заступник директора департаменту ЖКІ КМДА.

    На сьогодні в місті налічується 141 аварійна ділянка.

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    Києву загрожують масові зсуви (список небезпечних ділянок)
    Києву загрожують масові зсуви (список небезпечних ділянок)
    Києву загрожують масові зсуви (список небезпечних ділянок)
    Києву загрожують масові зсуви (список небезпечних ділянок)
    Києву загрожують масові зсуви (список небезпечних ділянок)

    У планах КМДА на найближчі два роки – зведення комплексу протизсувних споруд у Солом'янському районі, закінчення робіт біля озера Глінка та протиаварійні роботи з облаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-а на вул. Трьохсвятительській і №10 на Костьольній вулиці в Шевченківському районі. У скільки мільйонів гривень все це обійдеться, в мерії не змогли відповісти.

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