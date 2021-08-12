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    Мешканець Українки виготовляв дитячу порнографію і продавав за кордон (фото)

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    Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за трьома статтями - Мешканець Українки виготовляв дитячу порнографію і продавав за кордон (фото)
    Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за трьома статтями
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановили понад 40 малолітніх потерпілих, яких зловмисник примушував до участі у створенні порнографічних матеріалів

    Перед судом постане 48-річний фотограф із Українки, який виготовляв та розповсюджував дитячу порнографію. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Викрили злочинну діяльність чоловіка працівники слідчого управління та управління міграційної поліції Київщини під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Тоді чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ч. 3 ст.149 (Торгівля людьми), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

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    Мешканець Українки виготовляв дитячу порнографію і продавав за кордон (фото)
    Мешканець Українки виготовляв дитячу порнографію і продавав за кордон (фото)
    Мешканець Українки виготовляв дитячу порнографію і продавав за кордон (фото)

    Правоохоронці встановили, що чоловік реалізовував свою злочинну діяльність протягом 2013-2017 років. Зловмисник продавав матеріали зйомок іноземцю за кордон.

    Наразі встановлено 41 особа малолітніх потерпілих, яких чоловік примушував до участі у створенні матеріалів порнографічного характеру.

    Для того, аби діти почувалися розкутіше, зловмисник пригощав їх алкоголем та електронними цигарками.

    Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно зловмисника скеровано до суду. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення.

    Нагадаємо, у Києві судитимуть фотографа, який створював дитячу порнографію, примусивши до цього малолітню дівчинку.

    Теги: Національна поліція України суд кримінал фотограф діти Київщина злочин
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    Мешканець Українки виготовляв дитячу порнографію і продавав за кордон (фото)