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    Перед судом постане відомий фотограф, підозрюваний у зґвалтуванні дівчаток

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    Підозрюваного затримали у його фотостудії - Перед судом постане відомий фотограф, підозрюваний у зґвалтуванні дівчаток
    Підозрюваного затримали у його фотостудії
    Фото: Нацполіція

    Оперативники викрили злочинну діяльність фотографа у листопаді минулого року

    На Київщині перед судом постане скандально відомий фотограф, який підозрюється в тому, що вчиняв розпусні дії та ґвалтував неповнолітніх та малолітніх дівчат. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Нагадаємо, 25 листопада 2020 року Головне управління Нацполіції в Київській області повідомило, що оперативники викрили чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат. Поліцейські Київщини затримали у власній фотостудії 56-річного мешканця міста Вишневе.

    Викрили злочинну діяльність чоловіка оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно з працівниками слідчого управління поліції Київщини та за процесуальним керівництвом прокуратури області. Тоді чоловікові повідомили про підозру за ч.3, ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), за ч.1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

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    Перед судом постане відомий фотограф, підозрюваний у зґвалтуванні дівчаток
    Перед судом постане відомий фотограф, підозрюваний у зґвалтуванні дівчаток
    Перед судом постане відомий фотограф, підозрюваний у зґвалтуванні дівчаток
    Перед судом постане відомий фотограф, підозрюваний у зґвалтуванні дівчаток

    Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт стосовно підозрюваного скеровано до суду.

    За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

    ЗМІ повідомляли, що підозрюваним в розбещенні неповнолітніх дівчат є фотограф на ім‘я Олександр Ктіторчук.

    Теги: Національна поліція України суд кримінал фотограф діти Київщина розслідування зґвалтування педофіл
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    Перед судом постане відомий фотограф, підозрюваний у зґвалтуванні дівчаток