Перед судом постане відомий фотограф, підозрюваний у зґвалтуванні дівчаток

Підозрюваного затримали у його фотостудії

Оперативники викрили злочинну діяльність фотографа у листопаді минулого року

На Київщині перед судом постане скандально відомий фотограф, який підозрюється в тому, що вчиняв розпусні дії та ґвалтував неповнолітніх та малолітніх дівчат. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, 25 листопада 2020 року Головне управління Нацполіції в Київській області повідомило, що оперативники викрили чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат. Поліцейські Київщини затримали у власній фотостудії 56-річного мешканця міста Вишневе.

Викрили злочинну діяльність чоловіка оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно з працівниками слідчого управління поліції Київщини та за процесуальним керівництвом прокуратури області. Тоді чоловікові повідомили про підозру за ч.3, ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), за ч.1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт стосовно підозрюваного скеровано до суду.

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

ЗМІ повідомляли, що підозрюваним в розбещенні неповнолітніх дівчат є фотограф на ім‘я Олександр Ктіторчук.