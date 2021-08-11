У Києві судитимуть фотографа, який примушував дитину до створення порнографії

Чоловік шляхом шантажу та погроз примусив малолітню дівчинку зробити відверті фотознімки

Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування відносно місцевого мешканця за фактом зберігання дитячої порнографії за участі малолітньої дівчинки та вчинення відносно неї розпусних дій (ч. 2 ст. 156, ч.ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2021 року підозрюваний створив у соціальній мережі фейковий профіль під вигаданим ім’ям та розпочав переписку із 9-річною дівчинкою, представившись їй дівчинкою.

Налагодивши контакт і отримавши повну довіру дитини, чоловік вмовив її до створення особистих зображень в оголеному вигляді. Після цього шляхом шантажу та погроз він примусив малолітню дівчинку зробити інші відверті фотознімки, що відповідно до закону «Про захист суспільної моралі» відноситься до дитячої порнографії.

Зловмисником виявився 38-річний дитячий фотограф. Чоловік одружений та має двох дітей.

У ході проведеного обшуку за місцем проживання чоловіка, зокрема, на мобільному телефоні та комп’ютері, виявлено та вилучено численні фото та відео дитячої порнографії. Встановлено, що крім зберігання дитячої порнографії та примушування малолітньої особи до участі в її створенні, зловмисник також вчинив відносно дівчинки розпусні дії.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури Києва обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання від 9 до 15 років позбавлення волі.

У 2021 році Кримінальний кодекс України доповнено статтею 301-1, якою суттєво посилено кримінальну відповідальність за створення та розповсюдження дитячої порнографії, а також запроваджено відповідальність за зберігання таких матеріалів.

Як повідомлялося, на Київщині перед судом постане скандально відомий фотограф, який підозрюється в тому, що вчиняв розпусні дії та ґвалтував неповнолітніх та малолітніх дівчат.