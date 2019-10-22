Мешканка Київщини поштою збувала сильнодіючі засоби (фото)
Жінка займалася збутом лікарських засобів без спеціального дозволу
Столичними правоохоронцями припинено злочинну діяльність уродженки Київської області, яка займалася збутом сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу в особливо великих розмірах.
Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, за результатами проведених обшуків за місцем проживання причетної особи, а також у приміщенні одного з поштових відділень вилучили понад 1000 ампул та таблеток із вмістом сильнодіючих лікарських засобів «нандролон» і «метандієнон».
Крім того, встановлено факт контрабандного переміщення особою через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих речовин до Республіки Румунії.
За результатами проведення необхідних експертних досліджень, зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.321, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 КК України.
На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, у Києві судитимуть наркодилера, у якого вилучили психотропних та наркотичних речовин на близько 1 млн гривень.