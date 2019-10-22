Мешканка Київщини поштою збувала сильнодіючі засоби (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуку вилучено понад 1000 ампул та таблеток із вмістом сильнодіючих лікарських засобів «нандролон» і «метандієнон» Фото: Прокуратура Києва

Жінка займалася збутом лікарських засобів без спеціального дозволу

Столичними правоохоронцями припинено злочинну діяльність уродженки Київської області, яка займалася збутом сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу в особливо великих розмірах.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, за результатами проведених обшуків за місцем проживання причетної особи, а також у приміщенні одного з поштових відділень вилучили понад 1000 ампул та таблеток із вмістом сильнодіючих лікарських засобів «нандролон» і «метандієнон».

Крім того, встановлено факт контрабандного переміщення особою через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих речовин до Республіки Румунії.

За результатами проведення необхідних експертних досліджень, зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.321, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 КК України.

На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у Києві судитимуть наркодилера, у якого вилучили психотропних та наркотичних речовин на близько 1 млн гривень.