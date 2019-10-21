У Києві судитимуть наркодилера, у якого вилучили «товару» на 1 млн грн (фото)



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Правоохоронці виявили лабораторію, де виготовлялися психотропні речовини Фото: Прокуратура Києва

Чоловік збував наркотики у Києві та Києво-Святошинському районі

Київська місцева прокуратура №6 скерувала до суду обвинувальний акт відносно раніше судимого громадянина України, якого в квітні 2019 року було затримано за збут психотропних речовин.

Встановлено, що амфетамін та пігулки МДМА наркодилер збував серед кола своїх знайомих на території Києва та Києво-Святошинського району Київської області. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці виявили лабораторію, де виготовлялися психотропні речовини.

Загалом під час обшуків вилучили 1,5 кг амфетаміну, півкілограма психотропної речовини МДМА, 50 пігулок «екстазі», 500 г прекурсорів «Фенілнітропропен» та стільки ж марихуани.

Вартість вилучених психотропних та наркотичних речовин складає близько 1 мільйона гривень.

На даний час обвинувальний акт відносно наркоділка за ч. 3 ст. 307 КК України скеровано до Печерського райсуду для розгляду по суті.

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.