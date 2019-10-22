Поліція затримала банду чернігівської наркобаронеси



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У Чернігові затримали банду наркодилерів Фото: Нацполіція

Прибуток від злочинної справи організаторка отримувала прибуток близько 150-200 тисяч гривень за тиждень

У Чернігові поліція викрила організовану злочинну групу, яка займалась виготовленням та збутом наркотиків.

Про це повідомили у відділі комунікації департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

«Внутрішня безпека НПУ викрила організовану злочинну групу, яка займалася виготовленням та збутом опію ацетильованого в особливо великих розмірах на території Чернігова. Роботу дилерів очолила місцева мешканка, яка налагодила зв’язки з колишніми працівниками правоохоронних органів, які інструктували зловмисників», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що діяльність злочинної групи встановили в 2018 році.

«Організувала кримінальний бізнес 55-річна жінка. У змові з 64-річною знайомою, раніше судимою за привласнення коштів, шляхом зловживання службовим становищем, вони налагодили виготовлення опію ацетильованого та подальший збут дрібним дилерам. Лідерка наркокартелю, завдяки дружнім стосункам з колишніми посадовцями правоохоронних органів, була добре поінформована про методи і способи роботи поліції, щоб убезпечити безперешкодну діяльність учасників своєї групи», - розповіли у поліції.

Вказано, що жінки скуплювали у перевірених осіб макову солому, особисто готували з неї відвар та передавали своїм дилерам для збуту наркозалежним. Останнім часом зловмисники розширили асортимент товару та почали збувати метадон.

Серед поширювачів наркотиків – дві молоді жінки та чоловік. Прибуток від злочинної справи організаторка отримувала прибуток близько 150-200 тисяч гривень за тиждень.

«На місці скоєння злочину та за адресами мешкання фігурантів наркокартелю проведено санкціоновані обшуки та вилучено обладнання і посуд для виготовлення наркотиків, розфасований у шприци та скляні банки опій ацетильований в особливо великих розмірах, прекурсори, сліп-пакети з речовиною білого та рожевого кольору (попередньо - метадон та героїн), 18 поліетиленових пакетів з маковою соломою загальною вагою майже 40 кілограмів, 300 блістерів з «Димедролом», 4 газових та травматичних пістолети без дозвільних документів, банківські картки, на які перераховувались кошти від збуту, та майже 60 тисяч гривень виручки. За цінами «чорного ринку» вартість вилученої наркопродукції становить майже 1 мільйон гривень», - додали в пресслужбі.

Повідомляється, що обидві зловмисниці затримані в порядку ст.208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання і їм оголошено підозру.

Після завершення експертизи буде визначено процесуальний статус ще трьох дилерів, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Учасникам злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.