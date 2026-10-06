Кияни звернулися до Папи Римського через блокаду Олешок. Фоторепортаж

Активісти під посольством Ватикану в Києві закликали Святий Престол допомогти з евакуацією мешканців заблокованих Олешок

У Києві ввечері 6 жовтня відбулася мирна акція на підтримку мешканців окупованих Олешок на Херсонщині. Її учасники закликали міжнародну спільноту домогтися гуманітарного коридору для міста, де через російську блокаду люди залишаються без достатньої кількості їжі, ліків та можливості безпечно виїхати. Кореспондент «Главкома» побував на акції.

Учасники зібралися біля дипломатичної місії Святого Престолу в Україні. Організатори привернули увагу Ватикану та міжнародної спільноти до ситуації в Олешках і закликали посприяти евакуації цивільних.

Кияни зібралися на мирну акцію на підтримку мешканців Олешок фото: glavcom.ua

«Ми сьогодні робимо мирну акцію під дипломатичною місією Ватикану в Україні для того, щоб нагадати міжнародній спільноті і попросити Святий Престол, щоб вони закликали до гуманітарного коридору», – розповів «Главкому» голова Асоціації молодих юристів України Аркадій Петросян.

За словами юриста, мешканці окупованих Олешок залишаються фактично заручниками російських військових. «Там у людей є проблеми з їжею та ліками, є проблема взагалі з будь-якими правами людини і базовими потребами», – сказав Петросян.

Юрист зазначив, що отримувати інформацію безпосередньо з окупованого міста зараз дуже складно. За його словами, зв'язок із місцевими мешканцями підтримують через людей у Херсоні, яким вдається іноді поговорити з рідними.

«Я хоча б щось повинен зробити»

Серед учасників акції були люди, які не мають родичів чи знайомих в Олешках, але прийшли через саме відчуття відповідальності.

«Я не родом звідти, у мене близьких там немає. Просто для мене це велика катастрофа. Не тільки для України, а для всього людства, світу. Ми бачимо, які звірства роблять росіяни», – сказав учасник акції Владислав.

На запитання, чому для нього було важливо прийти, він відповів коротко: «Я відчуваю, що хоч щось повинен зробити. Те, що від мене залежить, те я і роблю. Тому я тут, як і всі».

Кияни тримають у руках картонки з написами у підтримку мешканців Олешок фото: glavcom.ua

Олена, яка також прийшла на акцію, наголосила: в окупованому місті залишаються українці, яких світ не повинен залишити без уваги.

«Там залишаються наші українці, наші люди. Повторення Голодомору 33-го – неприпустимо. Я вважаю, що повинна бути тут, щоб хоча б міжнародні організації звернули увагу», – сказала вона.

За її словами, окрему роль у спробах допомогти цивільним може відіграти Ватикан. «Папа Римський каже, що він вміє домовлятися. Хай домовляється з окупантами, щоб доставити продукти, провізію до наших людей», – додала Олена.

Підготовка до початку мирної акції у Києві фото: glavcom.ua

«Росія не дає людям виїхати»

На акцію прийшов американський відеожурналіст Коррі Нієто, який понад десять років живе в Україні та працює для англомовних українських медіа.

Нієто назвав ситуацію в Олешках трагедією і наголосив, що люди там не отримують необхідної допомоги. За його словами, мешканцям, які намагаються залишити окуповану територію, загрожує небезпека. «Ви бачите ці відео з дронів, де люди намагаються виїхати, і їх атакують. Там має бути гуманітарний коридор. Потрібно зробити так, щоб Росія не атакувала людей, які намагаються виїхати», – наголосив журналіст.

У своєму виступі він провів моторошну паралель між сьогоденням Олешок та трагічними сторінками нашої історії, коли ворог так само застосовував проти українців штучний голод.

Що відбувається в Олешках?

Олешки перебувають під російською окупацією з 2022 року. Місто розташоване на лівому березі Дніпра навпроти Херсона.

У вересні 2026 року ситуація там різко загострилася. До міста фактично припинили надходити продукти. Місцеві мешканці розповідали, що готують їжу з дикорослих рослин.

Українська влада повідомляла про критичну гуманітарну ситуацію. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародні організації домогтися гуманітарного доступу та евакуації мешканців. За даними Всеукраїнської ради церков, в Олешках та навколишньому районі могли залишатися понад 6 тис. людей, серед них близько 200 дітей. Українські чиновники заявляли, що Росія не дозволяє цивільним залишити Олешки та відкидала пропозиції щодо евакуації.

Через блокаду Україна почала використовувати важкі дрони для доставки людям продовольства та медичних засобів. Наприкінці вересня таким способом доставили близько чотирьох тонн допомоги приблизно до сотні точок у місті. 4 жовтня Україна здійснила ще одну таку операцію: тоді було доставлено близько 400 пакунків загальною вагою близько чотирьох тонн.