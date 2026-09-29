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«Усі «ждуни» вже втекли». Голова Олешків закликала не звинувачувати тих, хто лишився в окупації

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Усі «ждуни» вже втекли». Голова Олешків закликала не звинувачувати тих, хто лишився в окупації
Олешки постраждали у 2023 році від повені після підриву Каховської ГЕС, але справжня катастрофа на мешканців міста чекала попереду
фото: Дмитро Лубинець, кадр з відео

«Волонтери вивозили, але були певні умови…»

Питання евакуації мешканців окупованих Олешок залишається складним через безпекову ситуацію та відсутність безпечних шляхів для виїзду. Водночас очільниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко закликала не звинувачувати людей, які залишилися в місті, у тому, що вони нібито самі обрали таку долю.

У розмові з «Главкомом» очільниця міста, яка перебуває на неокупованій території, але підтримує звʼязок з мешканцями, зазначила, що нині Олешки фактично перебувають у блокаді: мешканці мають проблеми з доступом до продуктів і медикаментів, а дороги заміновані та перебувають під постійною загрозою атак російських дронів.

За словами Гасаненко, після початку повномасштабного вторгнення в Олешках не проводили офіційної евакуації. 24 лютого 2022 року російські військові вже перебували в місті, а виїхати спочатку змогли переважно ті, хто мав власний автомобіль і швидко зорієнтувався.

Надалі ситуація стала складнішою через російські блокпости та небезпеку для людей, які намагалися дістатися Херсона. Гасаненко наголосила, що далеко не всі мешканці могли самостійно організувати виїзд.

«Люди не могли виїхати з різних причин – наприклад, не було кому вивезти лежачих хворих родичів. Волонтери вивозили, але були певні умови – або діти, або люди з інвалідністю тощо. За всіх інших треба було платити гроші, і в різний час це були різні суми», – розповіла вона.

Голова адміністрації також навела приклад Анатолія Тюріна – тренера та депутата Олешківської міської ради.  «Згадати хоча б Анатолія Тюріна – поважну людину, тренера, депутата міськради. Скільки ми пропонували йому виїхати, але він розумів, що ніколи не візьме російський паспорт, і на першому ж блокпості його затримають. А далі – арешт і знущання. Що з ним наразі – невідомо», – повыдомила Гасаненко.

Вона вважає, що звинувачувати всіх, хто залишився в окупації, некоректно. Вона зазначила, що люди, які справді чекали на прихід Росії, згодом залишили місто.

«Усіх «ждунів», які перейшли на той бік, в Олешках вже у 23-му році духу не було. Вони сиділи в Залізному Порту, Скадовську чи Криму, сюди приїздили тільки знімати пропагандистські ролики, що типу вони в Олешках», – сказала очільниця МВА.

За її словами, після звільнення Херсона Олешки фактично опинилися на лінії бойових дій, і люди, які залишилися в місті, нині повідомляють їй, що чекають на ЗСУ.

Окремо Гасаненко наголосила на критичному становищі цивільних. За її даними, в Олешках може залишатися близько 2 тис. людей, а загалом в окупованій Олешківській громаді – близько 6 тис. мешканців, серед яких 180 дітей. П’ять із 13 населених пунктів громади повністю знищені.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна катастрофа. Проблеми з доставкою продовольства до окупованого міста тривають уже кілька місяців. Нових поставок їжі до Олешок не було з травня, а спроба доставити продукти 1 вересня завершилася тим, що автомобілі натрапили на заміновану дорогу й на зворотному шляху потрапили під атаку дронів.

Втім, 27 вересня 2026 року до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині за допомогою безпілотників доставили близько чотирьох тонн продовольства. Продукти скинули одразу на 100 визначених локацій міста.

Раніше очільник українського МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту використати всі доступні механізми, щоб доставити гуманітарну допомогу до Олешок і забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати. 

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Теги: окупанти Херсонщина ООН міни червоний хрест дрон Олешки

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