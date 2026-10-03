Єврокомісія зробила заяву через критичну ситуацію в окупованих Олешках

Цивільні опинилися фактично в облозі без доступу до їжі, ліків, чистої води та базової допомоги

Європейська комісія відреагувала на критичну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Єврокомісарка з питань рівності, готовності та управління кризами Аджа Лябіб заявила, що цивільне населення міста опинилося в облозі російських військ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Єврокомісії.

«Те, що відбувається в Олешках, Україна, жахає. Цивільні опинилися в облозі російських сил без доступу до їжі, ліків, чистої води та базової допомоги. Це неприйнятно», – наголосила Лябіб.

Єврокомісарка заявила, що гуманітарна допомога має безперешкодно надходити до людей, які її потребують, а цивільним повинні дозволити залишити місто. Євросоюз уже взаємодіє з відповідними партнерами та використовує всі доступні можливості, щоб сприяти наданню допомоги, зокрема людям, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

«Наші гуманітарні партнери готові здійснювати постачання. Їм потрібен безпечний, постійний та ефективний гуманітарний доступ на місцях», – зазначила єврокомісарка.

Лябіб також нагадала, що Росія як держава-окупант має чіткі зобов'язання відповідно до міжнародного гуманітарного права. Йдеться про захист цивільного населення та сприяння доставці гуманітарної допомоги.

«Людям в Олешках потрібен регулярний доступ до їжі, ліків, води та необхідної допомоги. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися», – підсумувала вона.

Нагадаємо, Росія розгорнула інформаційну кампанію навколо гуманітарної ситуації в окупованих Олешках. Москва поширює твердження, нібито ЗСУ блокують місто дронами, обстрілюють цивільний транспорт та мінують дороги. Насправді саме російські військові блокують евакуаційні коридори, не допускають міжнародні гуманітарні організації та утримують місцевих жителів у фактичній блокаді.

Також українська розвідка повідомляла, що Росія готує в Олешках десятки постановочних відео. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, місцевих жителів можуть змушувати говорити на камеру, що вони нібито мають достатньо їжі, задоволені життям в окупації та вдячні російським військовим.