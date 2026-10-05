Українські військові вдруге доставили дронами допомогу в окуповані Олешки

Через Дніпро вдалося переправити шість тонн необхідної провізії

Українські військові провели другу масштабну гуманітарну операцію для підтримки жителів заблокованих Олешок на лівобережжі Херсонщини, де російські окупанти намагаються спричинити штучний голод та вдаються до репресій. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає «Главком».

За допомогою важких безпілотників через Дніпро вдалося переправити шість тонн необхідної провізії, зібраної волонтерами та партнерами. Попри ризики, постійні обстріли та полювання ворога на українські дрони, операцію успішно провели бійці 30-го корпусу та 34-ї бригади морської піхоти, підрозділу «Болгаричі», 34-го полку НГУ та 79-го прикордонного загону.

Окрім доставки продовольства, українські воїни використали зворотні рейси безпілотників із максимальною користю для порятунку тварин. Заздалегідь закинувши дронами спеціальні переноски, оператори ювелірно вивезли з окупованого міста шестеро котів. Врятовані чотирилапі вже перебувають на безпечному правобережжі під наглядом ветеринарів, а місцева влада та військові продовжують шукати нестандартні рішення для подальшої підтримки цивільного населення в ізоляції.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував доставку допомоги в Олешки:

«Протягом місяців Росія намагається ізолювати жителів Олешок від зовнішнього світу, перешкоджаючи навіть доставці їжі людям, які потерпають від гострої нестачі продовольства. Сили оборони України вкотре прорвали цю блокаду – цього разу доставивши за допомогою дронів близько 400 пакунків і майже чотирьох тонн продуктів харчування, медикаментів та інших необхідних засобів. Замислімося, що означає ця операція. Українські військовослужбовці використовують технології та навички сучасної війни, щоб підтримувати життя цивільних людей за лінією фронту. Глибока шана нашим нацгвардійцям, морпіхам і прикордонникам, які спланували та провели цю операцію з надзвичайною точністю та професіоналізмом. У кожному пакунку, що дістається Олешок, є послання: Україна не забуває про своїх людей».

Нагадаємо, 27 вересня до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині за допомогою безпілотників доставили близько чотирьох тонн продовольства. Продукти скинули одразу на 100 визначених локацій міста.

В Олешках залишаються близько двох тисяч людей, серед яких майже пів сотні дітей. Вони живуть без належного доступу до їжі, електроенергії та води, а можливості залишити окуповане місто фактично немає. Доправляти продукти через Дніпро за допомогою дронів Україна почала ще у березні. До операцій залучені українські військові та підрозділи Національної гвардії.