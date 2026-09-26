Олешки – вітрина страху. Кому Путін показує голодне місто

Голод як зброя: Кремль збудував живий щит на лівому березі Дніпра

«Ми мусимо ставати на чийсь бік.

Нейтральність допомагає гнобителю,

ніколи – жертві»

Елі Візель,

лауреат Нобелівської премії миру,

промова 1986 року

Олешки – окуповане місто за дев’ять кілометрів від Херсона, куди з 26 травня не завезли жодної партії продуктів. У громаді, за словами очільника МЗС Андрія Сибіги, лишаються близько 6 тис. людей, серед них майже 200 дітей. Росія не пускає гуманітарні вантажі й не погоджує евакуацію. Це не наслідок хаосу війни, а свідомий вибір, і в нього є цілком раціональна логіка.

Картина, яку описують мешканці, волонтери та Олешківська МВА, нагадує не ХХІ століття, а 1933 рік. У місті немає світла, газу й питної води. Люди варять суп із трави, їдять голубів і фазанів, а в окремих родинах – домашніх тварин. У лікарні лишилися четверо медиків, які без ліків можуть хіба що зупинити кровотечу. Тіла загиблих місяцями лежать у підвалах, бо окупанти максимально ускладнили поховання.

Виходу немає: усі дороги заміновані, над ними постійно висять FPV-дрони. Пішки через мінні поля до Раденська – понад 20 кілометрів. За весь час так урятувалися лише 11 людей. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, тільки цього року в Олешках і Голій Пристані загинули щонайменше 29 цивільних і 54 отримали поранення.

У самих Олешках, де до великої війни жили 24 тис. людей, сьогодні лишаються близько 2 тис. Решта – у навколишніх селах громади. Кожна з цих цифр – чиєсь ім’я.

Два погляди на одне місто…

Для Росії Олешки сьогодні – не місто, а позиція. Це передній край оборони на лівому березі Дніпра, найближча до Херсона точка, звідки можна бачити й уражати правобережжя. Житлові квартали перетворилися на укриття для особового складу, склади, пункти запуску дронів. Мешканці для окупаційної адміністрації – не громадяни, яких вона нібито «прийняла до складу», а ресурс: маскувальна сітка з живих людей і аргумент у переговорах.

Показово, що 21 вересня Кремль визнав критичні проблеми з продовольством і ліками в Олешках, але пообіцяв, що їх вирішуватимуть військові, а провину переклав на українські обстріли. Тобто долю цивільних Москва офіційно передала в руки армії. Це й є найчесніша відповідь на питання, чим для Росії є Олешки.

Для України Олешки – це люди. Громадяни, яких держава не змогла вивезти в 2022-му, які пережили підрив Каховської ГЕС і затоплення міста в 2023-му, а тепер помирають від голоду на відстані пострілу від власної армії. Це тест на здатність держави захищати своїх там, куди не дістає її юрисдикція. І водночас – доказова база: кожен задокументований день блокади є епізодом майбутньої справи про воєнні злочини.

Живий щит: що Росія отримує від утримання цивільних…

Якщо Москві не потрібні жителі Олешок як громадяни, навіщо їх тримати? Відповідь проста: присутність цивільних дає окупаційному угрупованню те, чого воно не отримає жодним іншим способом.

Прикриття для атак на Херсон. Саме з лівого берега щодня летять FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, які полюють на херсонців – на ринках, зупинках, у квартирах верхніх поверхів. Правозахисники вже назвали це «людським сафарі». Операторам зручно працювати з кварталів, де живуть люди: удар у відповідь ризикує вбити своїх.

Маскування. Військові перевдягаються в цивільне, пересуваються серед мешканців, ховають техніку й боєприпаси у приватних будинках. Херсонські медіа з посиланням на місцевих повідомляють, що цивільних використовують для прикриття військової логістики. Для оператора українського дрона людина в куртці з пакетом – будь-хто.

Страховка від масованого удару. Шість тисяч людей і близько двохсот дітей – це гарантія, що Сили оборони не застосують по населеному пункту всю наявну вогневу міць. Росія цинічно розраховує на те, що Україна, на відміну від неї, воює за правилами.

Інформаційна зброя. Будь-яка загибель цивільного в Олешках миттєво подається російською пропагандою як «удар ЗСУ по мирних». Кремль уже зараз пояснює голод «обстрілами», хоча місто задушене мінами й блокадою на лівому березі.

Четверта Женевська конвенція (стаття 28) прямо забороняє використовувати присутність цивільних, щоб захистити місцевість від воєнних дій. Римський статут МКС кваліфікує як воєнні злочини і використання живого щита, і навмисне морення голодом цивільного населення як метод ведення війни. В Олешках ми бачимо обидва склади злочину одночасно.

Чому зараз: голод як послання

Парадокс Олешок у тому, що Росія не надто й приховує катастрофу. Про голод пишуть українські й західні медіа, про нього говорить Рада Європи, Україна винесла тему на Генасамблею ООН. Кремль мав би бути зацікавлений у швидкому «гуманітарному жесті». Але його немає. Отже, розголос Москві не заважає – він їй потрібен.

Хронологія підказує чому. З 8 по 20 вересня на окупованих територіях Херсонщини вперше проходили псевдовибори до Держдуми РФ. Окупанти оголосили явку 74,6% приблизно на 15 пунктів вищу, ніж по Росії загалом. Місцеві розповідали, що за спинами «мобільних виборчих груп» нерідко стояли озброєні військові.

На тлі голодних Олешок ця «явка» читається однозначно: ось що буває з тими, хто опиняється не на тому боці.

Олешки – це показове покарання і попередження для непокірних. Послання адресоване передусім мешканцям окупованих територій: лояльність дає хліб, нелояльність чи просто «незручне» місце проживання – голод. Для людини, яка щодня бореться за виживання, питання свободи, ідентичності чи опору відходять на другий план. Страх глушить усі інші потреби свідомості, і саме на цьому побудована модель керування захопленими землями.

Але є й глибший шар. Путінський режим боїться власного населення більше, ніж НАТО: зовнішнього ворога можна пояснити, а внутрішню незгоду – лише придушити. Тому когнітивний вплив через Олешки спрямований на три аудиторії одночасно:

Жителі окупованих територій мають засвоїти, що Україна їх не врятує, а Росія може знищити. Українське суспільство має відчути безсилля і втому: «навіть за 9 кілометрів від Херсона ви нікого не захистите». Сама Росія отримує нагадування, що держава готова морити голодом «своїх» же, щойно вони стають незручними. Це найефективніша профілактика «непередбачуваних думок».

З огляду на досвід Голодомору, Маріуполя та окупованого Лівобережжя, це не новий інструмент. Новим є лише те, що Росія тепер застосовує його на очах у всього світу, перевіряючи, чи буде за це ціна.

Олешки для Сил оборони: загроза, яку поки не можна зняти

Для ЗСУ Олешки – насамперед джерело загрози Херсону. Звідси працює російська артилерія і, дедалі більше, розрахунки FPV-дронів. Морпіхи, які тримають оборону навпроти міста, ще навесні називали лівобережні Олешки суцільною кілзоною і розповідали, що після знищення десятків російських гармат ворог різко наростив атаки дронами на оптоволокні. Херсон щодня рахує поранених, а цілі райони міста перетворилися на «червону зону».

Чому ж найближчий до Херсона пункт за Дніпром не можна просто «зачистити»?

Річка й заплава. Між Херсоном і Олешками – Дніпро, рукави й острови плавнів. Будь-яка переправа видна з повітря за хвилини. Досвід плацдарму біля Кринок у 2023–2024 роках показав, яку ціну має утримання лівого берега без надійної логістики.

Прозоре поле бою. Нижній Дніпро – одна з найбільш насичених дронами ділянок фронту. Міни, РЕБ і FPV роблять смертельним будь-який рух, і військовий, і цивільний.

Люди в місті. Масований вогонь по кварталах, де живуть тисячі цивільних, для української армії неприйнятний. Саме на цьому й будується російський розрахунок.

Обмеженість ресурсів. Херсонщина конкурує за людей і засоби з іншими напрямками. Херсонські посадовці вже публічно скаржилися, що частину підрозділів безпілотних систем, які прикривали місто, перекинули деінде.

Тож сьогодні Сили оборони діють точково: полюють на артилерію й операторів дронів і навіть доставляють допомогу в Олешки безпілотниками. Але повністю зняти загрозу військовим шляхом, не поклавши при цьому і своїх військових, і заручників, найближчим часом навряд чи вдасться. Тому ключ до Олешок сьогодні – не лише військовий, а й дипломатичний.

Що робити Україні?

Міжнародна реакція вже є. 25 вересня комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті закликав до негайного припинення вогню в районі, безперешкодного гуманітарного доступу й безпечної евакуації. Україна порушила питання на Генасамблеї ООН. Але заяви не нагодують людей. Щоб тиск став результатом, Києву варто діяти за кількома напрямками.

По-перше – це правильна рамка. Олешки треба подавати світові не як «гуманітарну кризу» – це безособове слово, що ніби не має автора. Це навмисне морення голодом і захоплення заручників державою-окупантом. Із прямими посиланнями на статті 28 і 55 Четвертої Женевської конвенції та Римський статут.

По-друге – це конкретна вимога, а не загальний заклик. Не «зверніть увагу», а чіткий пакет: гуманітарний коридор під гарантії МКЧХ, ООН або третіх держав (Туреччини, Ватикану, країн Перської затоки); локальне припинення вогню на час евакуації; першочергове вивезення дітей, хворих і літніх.

По-третє – це посередники з доступом до Москви. Ті, хто вже допомагав з обмінами полоненими й поверненням дітей, мають отримати Олешки як окремий трек. Тут Україна може прямо заявити про готовність до тиші на своєму березі на час евакуації, і тим самим позбавити Кремль аргументу про «обстріли».

По-четверте – доказова база. Кожен свідок, кожне повідомлення з міста, кожне фото мають фіксуватися для МКС і майбутнього трибуналу. Українське суспільство вже проводить паралелі з Голодоморами, і цю історичну лінію варто пояснювати іноземним аудиторіям – стримано, на фактах.

По-п’яте – людське обличчя. Світ реагує на історії, а не на статистику. Два-три задокументовані імена – медик, вчителька, дитина, розказані у великих західних медіа, зроблять для Олешок більше, ніж десяток резолюцій.

По-шосте – ціна для Росії. Олешки мають стати аргументом у розмовах про санкції та заморожені активи: блокада міста – це не «побічна шкода», а політика, за яку платять.

Всередині країни не менш важливо не дати сплутати обов’язки. Відповідальність за голод несе окупант, і це треба повторювати так само послідовно, як Росія повторює свою версію про «обстріли».

Замість висновку

Олешки – це полігон, на якому Росія перевіряє, чи можна в Європі ХХІ століття відкрито морити голодом місто і ховатися за спинами його мешканців. Якщо відповідь буде «так», цей досвід повториться в інших прифронтових містах. Тому для України порятунок кількох тисяч людей на лівому березі – не лише моральний обов’язок, а й питання безпеки: заручник, якого не звільнили, стає прецедентом.

Щонайменше 29 загиблих цього року, 11 урятованих через мінні поля і жодної вантажівки з хлібом з травня – ось реальний баланс «турботи» Росії про «своїх» людей. Світ почув про Олешки. Тепер питання в тому, чи відповість він так, щоб Кремль відчув ціну…

Олег Семененко, для «Главкома»