Мільйонного пасажира в аеропорту «Київ» вітали статуї (фото)



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Мільйонним пасажиром стала киянка Олена з донькою Аліною Фото: Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського

ВІд початку 2019 року аеропорт обслужив вже понад мільйон пасажирів

20 травня Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського зустрічав свого мільйонного пасажира від початку 2019 року. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

«День, коли до столичного аеропорту прибув мільйонний пасажир, збігся з відкриттям рейсу авіакомпанії Wizz Air Київ-Салоніки. Тож давні друзі і партнери, аеропорт та авіакомпанія, привітали мільйонного пасажира разом. Всіх пасажирів рейсу Київ-Салоніки зустрічали грецькі статуї», - розповіли в аеропорту.

Мільйонним пасажиром стала киянка Олена, яка вилітала з донькою Аліною новим рейсом до Греції. Олена і Аліна отримали подарунки від аеропорту і сертифікат на безкоштовний переліт від авіакомпанії Wizz Air.

Як повідомлялося раніше, за січень-квітень 2019 року Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив 854,4 тис. пасажирів, що на 36,5% більше, ніж у січні-квітні 2018 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах, - 832,8 тис., на внутрішніх рейсах - 21,6 тис. пасажирів. За квітень аеропорт обслужив 216,3 тис. пасажирів.