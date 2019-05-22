  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мільйонного пасажира в аеропорту «Київ» вітали статуї (фото)

    • Розсилка
    Мільйонним пасажиром стала киянка Олена з донькою Аліною - Мільйонного пасажира в аеропорту «Київ» вітали статуї (фото)
    Мільйонним пасажиром стала киянка Олена з донькою Аліною
    Фото: Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського

    ВІд початку 2019 року аеропорт обслужив вже понад мільйон пасажирів

    20 травня Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського зустрічав свого мільйонного пасажира від початку 2019 року. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

    «День, коли до столичного аеропорту прибув мільйонний пасажир, збігся з відкриттям рейсу авіакомпанії Wizz Air Київ-Салоніки. Тож давні друзі і партнери, аеропорт та авіакомпанія, привітали мільйонного пасажира разом. Всіх пасажирів рейсу Київ-Салоніки зустрічали грецькі статуї», - розповіли в аеропорту.

    Читайте також

    Мільйонним пасажиром стала киянка Олена, яка вилітала з донькою Аліною новим рейсом до Греції. Олена і Аліна отримали подарунки від аеропорту і сертифікат на безкоштовний переліт від авіакомпанії Wizz Air.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Мільйонного пасажира в аеропорту «Київ» вітали статуї (фото)
    Мільйонного пасажира в аеропорту «Київ» вітали статуї (фото)
    Мільйонного пасажира в аеропорту «Київ» вітали статуї (фото)
    Мільйонного пасажира в аеропорту «Київ» вітали статуї (фото)
    Мільйонного пасажира в аеропорту «Київ» вітали статуї (фото)
    Мільйонного пасажира в аеропорту «Київ» вітали статуї (фото)

    Як повідомлялося раніше, за січень-квітень 2019 року Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив 854,4 тис. пасажирів, що на 36,5% більше, ніж у січні-квітні 2018 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах, - 832,8 тис., на внутрішніх рейсах - 21,6 тис. пасажирів. За квітень аеропорт обслужив 216,3 тис. пасажирів.

    Читайте також
    Аеропорт Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ