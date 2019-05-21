Авіасполучення відновлено: «Мотор Січ» запускає регулярні рейси Київ-Ужгород



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Рейси виконуватимуться на літаку «Яковлєв Як-40»

Рейси виконуватимуться три рази на тиждень

Авіакомпанія «Мотор Січ рада» повідомила про відкриття прямих рейсів між Ужгородом та Києвом з 3 червня 2019 року. Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Рейси виконуватимуться по понеділках, середах і п'ятницях. Виліт з Ужгорода о 07:00, прибуття в Міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського в 09:00. Виліт з Києва о 18:30, прибуття в Ужгород о 20:30. Рейси виконуватимуться на літаку «Яковлєв Як-40».

«Завдяки зручному розкладу, рейс зв'яже Ужгород з Одесою, а також забезпечить стикування з рейсами в Запоріжжі», - зазначили в авіакомпанії.

2 червня 2019 буде виконаний один прямий рейс із Запоріжжя в Ужгород. Виліт із Запоріжжя о 09:00, прибуття в Ужгород о 11:30.

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Раніше повідомлялося, що Закарпаття знову без авіасполучення: рейс «Київ – Ужгород» скасовують.

У компанії «Мотор Січ» заявили, що 10 травня буде здійснено останній рейс за маршрутом «Київ – Ужгород», а вже з 17 травня компанія взагалі припиняє регулярні авіарейси з Києва до Ужгорода. «Рішення було ухвалено через нерентабельність рейсів у напрямку Закарпаття», - зазначили у компанії.

Міністерство інфраструктури і Державіаслужба України в ініціативному порядку провели переговори і переконали авіакомпанію «Мотор-Січ» розпочати регулярні рейси. https://glavcom.ua/economics/finances/omelyan-zakarpatska-zrada-skasovujetsya-591381.html