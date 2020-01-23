Міністр пропонує створити музей у Лук'янівському СІЗО



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Лук'янівський СІЗО у Києві

«Глобальний стратегічний план» передбачає, що частину людей з Лук'янівського СІЗО переведуть за межі міста

Міністр юстиції Денис Малюська запропонував знести Лук'янівський СІЗО у Києві, переселивши його мешканців у нову в’язницю, а частину старих корпусів — зберегти у вигляді музею.

Про це він сказав в етері ObozTV.

«Лук'янівське СІЗО неоднорідне. Там є старі будови, які за своїм призначенням будувалися ще в XIX столітті. Там санітарні та інженерні умови особливо не продумувалися. Їх краще віддати під музей, тому що там утримувалися Грушевський, Винниченко, Петлюра. Краще музей робити», — пояснив міністр.

Водночас Малюська уточнив, що є деякі будівлі, придатні для перебування людей з хорошими умовами утримання.

«Є й будови, в яких досить хороші сучасні адекватні умови. Є окреме приміщення для перебування жінок, окреме для неповнолітніх, окремо є будівля для загального змісту. Там теж камер трохи є, але умови досить сучасні. А є старі будівлі XIX століття. Там грибок, там утримують забагато людей. Ми це підкоригуємо протягом року, виведемо на стандартний рівень, більш-менш адекватний», — зазначив він.

Очільник відомства наголосив, що «глобальний стратегічний план» передбачає, що частину людей з Лук'янівського СІЗО переведуть за межі міста, землю продадуть, а одну-дві будівлі залишать під музей.

«Напевно, це було б найоптимальнішим (рішенням — ред.), але це плани наступних 2-3 років. СІЗО — це історична будова, ми не можемо його просто продати. Його ціна буде меншою, тому що там не можна побудувати офісно-житлові приміщення», — додав він.

Зазначимо, 19 січня Денис Малюська зі своїм заступником Віталієм Василиком без попередження побували у Лук’янівському слідчому ізоляторі тимчасового тримання.

За словами міністра, їх із заступником вразила, передусім, велика концентрація людей, які утримуються у СІЗО тривалий час. Дехто з них провів у СІЗО по три роки й більше, а йдеться про людей, щодо яких немає вироку суду і юридично вони не є винними у скоєнні злочину.

Також Малюська відзначив відсутність чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу людей по камерах.