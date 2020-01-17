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    «Рука дотягнеться». Міністр Малюська заліз під стіл, аби підтримати Гончарука (фото)

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    Міністр юстиції України Денис Малюська знову влаштував&nbsp;перформанс із столом в своєму кабінеті - «Рука дотягнеться». Міністр Малюська заліз під стіл, аби підтримати Гончарука (фото)
    Міністр юстиції України Денис Малюська знову влаштував перформанс із столом в своєму кабінеті

    Урядовець «під столом» вважає, що Гончарук - найкращий прем'єр в історії України

    Міністр юстиції України Денис Малюська підтримав очільника уряду Олексія Гончарука на власній сторінці у Facebook, опублікувавши фотографію, сидячи під столом.

    «Навіть якщо буду помирати (не те що перебувати у статусі в.о ) все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)», — вказано у повідомленні міністра.

    Він також додав, що: «І так, підтримую Олексія Гончарука, він — найкращий прем’єр у історії України».

    Епатажну поведінку міністр юстиції демонстрував ще у грудні: тоді Малюська виліз з ногами на стіл. Тоді урядовець похвалився своїми досягненнями за 100 днів роботи, підкріпивши до посту фото, де він сидить з ногами на робочому столі в кабінеті. 

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    Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

    В Офісі президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.

    Згідно із ст.115 Конституції України, прем’єр-міністр, інші члени Кабінету міністрів мають право заявити Верховній Раді про свою відставку. Відставка прем’єр-міністра, прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету міністрів мають наслідком відставку всього складу уряду. У цих випадках парламент здійснює формування нового складу Кабінету міністрів у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

    Уряд, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів.

    міністр Міністерство юстиції відставка уряд Олексій Гончарук Денис Малюська
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