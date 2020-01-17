«Рука дотягнеться». Міністр Малюська заліз під стіл, аби підтримати Гончарука (фото)



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Міністр юстиції України Денис Малюська знову влаштував перформанс із столом в своєму кабінеті

Урядовець «під столом» вважає, що Гончарук - найкращий прем'єр в історії України

Міністр юстиції України Денис Малюська підтримав очільника уряду Олексія Гончарука на власній сторінці у Facebook, опублікувавши фотографію, сидячи під столом.

«Навіть якщо буду помирати (не те що перебувати у статусі в.о ) все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)», — вказано у повідомленні міністра.

Він також додав, що: «І так, підтримую Олексія Гончарука, він — найкращий прем’єр у історії України».

Епатажну поведінку міністр юстиції демонстрував ще у грудні: тоді Малюська виліз з ногами на стіл. Тоді урядовець похвалився своїми досягненнями за 100 днів роботи, підкріпивши до посту фото, де він сидить з ногами на робочому столі в кабінеті.

Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

В Офісі президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.

Згідно із ст.115 Конституції України, прем’єр-міністр, інші члени Кабінету міністрів мають право заявити Верховній Раді про свою відставку. Відставка прем’єр-міністра, прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету міністрів мають наслідком відставку всього складу уряду. У цих випадках парламент здійснює формування нового складу Кабінету міністрів у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Уряд, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів.