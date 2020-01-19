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    Політика

    Міністр юстиції зненацька опинився у Лук’янівському СІЗО

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    Міністр юстиції Денис Малюська відвідав Лук&rsquo;янівське СІЗО - Міністр юстиції зненацька опинився у Лук’янівському СІЗО
    Міністр юстиції Денис Малюська відвідав Лук’янівське СІЗО
    Фото: Denis Malyuska/Facebook

    Малюську із заступником вразила велика концентрація людей, які утримуються у СІЗО тривалий час

    Міністр юстиції Денис Малюська зі своїм заступником Віталієм Василиком у неділю, 19 січня, відвідали Лук’янівське СІЗО.

    Про це керівник Мін’юсту повідомив у Facebook.

    «Вранці зустрічали літак з Ірану... А далі разом з Віталієм Василиком без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО», – написав він.

    За словами міністра, їх із заступником вразила, передусім, велика концентрація людей, які утримуються у СІЗО тривалий час. Дехто з них провів у СІЗО по три роки і більше, а йдеться ж про людей, щодо яких немає вироку суду і юридично вони не є винними у скоєнні злочину.

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    Міністр юстиції зненацька опинився у Лук’янівському СІЗО
    Міністр юстиції зненацька опинився у Лук’янівському СІЗО
    Міністр юстиції зненацька опинився у Лук’янівському СІЗО
    Міністр юстиції зненацька опинився у Лук’янівському СІЗО
    Міністр юстиції зненацька опинився у Лук’янівському СІЗО
    Міністр юстиції зненацька опинився у Лук’янівському СІЗО
    Міністр юстиції зненацька опинився у Лук’янівському СІЗО

    Також міністр юстиції відзначив відсутність чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу людей по камерах. «Умови у різних будівлях/камерах СІЗО різні... Більш того, камери у жалюгідному стані наповнені повністю, при цьому камери істотно ліпшого рівня часто порожні. Доручив негайно розробити чіткі і зрозумілі правила розміщення ув’язнених», – зазначив він.

    Малюська також звернув увагу на необхідність негайних заходів для поліпшення вентиляції у будівлях СІЗО, де сирість просто руйнує стіни.

    Натомість, опалення у СІЗО є, у приміщеннях тепло. «На момент мого приїзду опалювали навіть занедбану і невикористовувану будівлю із розбитими вікнами, пошкоджену внаслідок пожежі (отримали вказівку негайно припинити марнування ресурсів). До речі, у цьому році цю занедбану будівлю плануємо капітально відремонтувати та зробити зразковим об’єктом», – зазначив міністр юстиції.

    міністр СІЗО Денис Малюська
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