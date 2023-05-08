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Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
Унаслідок атаки дронів у столиці постраждали троє людей
фото ілюстративне

Сили ППО збили 35 із 35 російських безпілотників

Українські захисники збили у ніч проти 8 травня у небі над Києвом 35 іранських «Шахедів». Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони.

«Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників! 30 з них були спрямовані на Київ. У цей День пам’яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сьогоднішні нацисти – рашисти – нищать мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне в безвісті. Так само, як і її попередники», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та одного – у Святошинському. За словами Кличка, унаслідок останніх вибухів у столиці зафіксовано також падіння уламків БпЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі.

Сили оборони повідомили, чому Росія активізувала використання «Шахедів».

Теги: окупанти Київ війна системи ППО

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