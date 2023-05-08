Нічна атака дронів: «Укренерго» повідомило про наслідки

Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання

Магістральна енергетична інфраструктура України не постраждала внаслідок нічної атаки російських дронів. Але через обстріли уздовж лінії фронту та обстріли прикордоння знову є пошкодження в обленерго у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській і Чернігівській областях. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

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«Наразі на Сумщині знеструмленими залишаються близько 1 тис споживачів, на Чернігівщині – близько 1,2 тис споживачів. На Херсонщині росіяни обстріляли об’єкт генерації, триває відновлення живлення споживачів.

Енергетики Дніпропетровщини завершили відновлення енергопостачання 4,5 тис споживачів, які були знеструмлені через російські обстріли. А фахівці «Харківобленерго» повністю відновили живлення села Гракове, яке понад рік було знеструмленим через окупацію, що тривала до середини вересня 2022 року, та бойові дії», – йдеться у повідомленні.

Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання, додали в компанії.

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«Друга хвиля водопілля іде на спад, але гідроелектростанції продовжують активно працювати. Крім того, сезонно збільшили виробництво електроенергії сонячні та вітрові електростанції. Триває експорт в Молдову у нічні та денні години, також відсьогодні відновився експорт у Польщу. В Україну імпорту не відбувається», – додали в держкомпанії.

Зазначається, що на всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи. Енергосистема продовжує відновлюватись, але обсяги пошкоджень великі.

«Відновлення рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, потребує багато ресурсу та часу. Тому просимо, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово.

Це дозволить рівномірніше розподіляти навантаження та полегшить балансування енергосистеми», – резюмували у відомстві.

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Триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

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