Чому Росія активізувала використання «Шахедів»: роз’яснення Сил оборони
Окупанти намагаються скувати підготовку до контрнаступу
Російські загарбники зосередили основні зусилля на підготовці до відбиття майбутнього українського контрнаступу і намагаються «максимально виснажити та скувати оборонний потенціал України». Про це повідомили у Military Media Center.
Військові пояснили, що для досягнення цієї мети загарбники, зокрема активізували використання баражуючих боєприпасів.
Крім того зазначається, що за наявною інформацією росіяни продовжують:
- перекидання з території РФ додаткового озброєння, військової та спеціальної техніки;
- накопичення крилатих, балістичних ракет і ударних безпілотників;
- фортифікаційне обладнання оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях України.
На окремих напрямках ворог проводить наступальні дії з метою захоплення нових територій східних регіонів України.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та одного – у Святошинському. За словами Кличка, унаслідок останніх вибухів у столиці зафіксовано також падіння уламків БпЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі.
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