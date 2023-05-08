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Чому Росія активізувала використання «Шахедів»: роз’яснення Сил оборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому Росія активізувала використання «Шахедів»: роз’яснення Сил оборони
Наслідки нічної атаки дронів на столицю, 8 травня
фото: Віталій Кличко / Telegram

Окупанти намагаються скувати підготовку до контрнаступу

Російські загарбники зосередили основні зусилля на підготовці до відбиття майбутнього українського контрнаступу і намагаються «максимально виснажити та скувати оборонний потенціал України». Про це повідомили у Military Media Center.

Військові пояснили, що для досягнення цієї мети загарбники, зокрема активізували використання баражуючих боєприпасів.

Крім того зазначається, що за наявною інформацією росіяни продовжують:

  • перекидання з території РФ додаткового озброєння, військової та спеціальної техніки;
  • накопичення крилатих, балістичних ракет і ударних безпілотників;
  • фортифікаційне обладнання оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях України.

На окремих напрямках ворог проводить наступальні дії з метою захоплення нових територій східних регіонів України.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та одного – у Святошинському. За словами Кличка, унаслідок останніх вибухів у столиці зафіксовано також падіння уламків БпЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі.

Теги: війна безпілотник росія окупанти

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