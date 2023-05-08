Окупанти вдарили дронами по столиці: є постарждалі

Потерпілі отримують допомогу медиків на місці

У ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один – у Святошинському», – написав він.

За його словами, потерпілі отримують допомогу медиків на місці.

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У столиці триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги впали уламки ворожих безпілотників. Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину.

У ніч на 8 травня приблизно після 01:15 у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Раніше, цієї ночі, КМВА повідомила про роботу сил ППО на околицях Києва.

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Як повідомлялося, увечері 7 травня в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги. Спікер Одеської обласної військової адміністрації поінформував про ракетну атаку на місто.