Окупанти вдарили дронами по столиці: є постарждалі
Потерпілі отримують допомогу медиків на місці
У ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один – у Святошинському», – написав він.
За його словами, потерпілі отримують допомогу медиків на місці.
У столиці триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги впали уламки ворожих безпілотників. Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину.
У ніч на 8 травня приблизно після 01:15 у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Раніше, цієї ночі, КМВА повідомила про роботу сил ППО на околицях Києва.
Як повідомлялося, увечері 7 травня в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги. Спікер Одеської обласної військової адміністрації поінформував про ракетну атаку на місто.
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