Росія знайшла спосіб, як транспортувати дрони з Ірану

Кремль продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі

Окупанти планують розпочати виробництво «Шахедів» у Білорусі. Для цього на територію «Гомельського радіозаводу» прибула група іранських інженерів. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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«За інформацією від білоруського підпілля, росіяни розглядують можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу Shahed у Білорусі. Робочого група, яка складалась з іранських інженерів, за організації ФСБ РФ та КГБ Білорусі, відвідали «Гомельський радіозавод», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе.

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«Відповідний розвиток подій вказує на те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранський БПЛА в Білорусі допоможе Росії розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану», – додали в Центрі.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та одного – у Святошинському. За словами Кличка, унаслідок останніх вибухів у столиці зафіксовано також падіння уламків БпЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі.

Сили оборони повідомили, чому Росія активізувала використання «Шахедів».