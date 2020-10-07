Україну накриють дощі і сильний вітер: прогноз погоди на 7 жовтня



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У південних, східних та центральних областях обіцяють пориви вітру до 20 м/с

У середу, 7 жовтня, в Україні буде мінливо хмарна та дощова погода.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях синоптики прогнозують значні дощі, подекуди з грозами, у Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях помірні дощі, у більшості західних областей місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний (у західних областях - північно-західний), 7-12 м/с, у південних, східних та центральних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у східних та західних областях 6-11°, вдень 15-20°, на півдні та сході країни до 25°.

У Києві 7 жовтня слід очікувати дощову погоду. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 17-19°.