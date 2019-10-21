У столичних парках встановлюють сучасне освітлення (фото)



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У Пущі-Водиці замінено паркове освітлення Фото: Київміськсвітло

Більшість парків та скверів Києва потребують заміни освітлення

В рамках програми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення Києва у 2019 році на Трухановому острові, сквері по вулиці Архітектора Городецького та Пущі-Водиці замінено паркове освітлення. Також виконано роботи з демонтажу застарілих зношених мереж, прокладання кабельної каналізації та встановлення нових шаф управління. Про це повідомляє КП «Київміськсвітло».

Капітальний ремонт відбудеться також в: Маріїнському парку, Міському саду та сквері імені Чкалова.

Загалом, до кінця року планується встановити понад 600 нових паркових опор та 810 декоративних світильників.

«Насамперед, більшість парків та скверів потребують заміну освітлення. Завдяки модернізації зовнішнього освітлення в парках встановлюється сучасне, енергозберігаюче, а головне екологічне зовнішнє освітлення. Окрім того, покращено функціональність та естетичний вигляд загалом», - прокоментував директор КП «Київміськсвітло» Володимир Круценко.

Нагадаємо, що у 2018 році підприємством, також був проведений капітальний ремонт у Солом’янському та Печерському ландшафтних парках, Наводницькому та Куренівському парках.