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    Новини

    У столичних парках встановлюють сучасне освітлення (фото)

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    <p>У Пущі-Водиці замінено паркове освітлення</p> - У столичних парках встановлюють сучасне освітлення (фото)

    У Пущі-Водиці замінено паркове освітлення

    Фото: Київміськсвітло

    Більшість парків та скверів Києва потребують заміни освітлення

    В рамках програми капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення Києва у 2019 році на Трухановому острові, сквері по вулиці Архітектора Городецького та Пущі-Водиці замінено паркове освітлення. Також виконано роботи з демонтажу застарілих зношених мереж, прокладання кабельної каналізації та встановлення нових шаф управління. Про це повідомляє КП «Київміськсвітло».

    Капітальний ремонт відбудеться також в: Маріїнському парку, Міському саду та сквері імені Чкалова.

    Загалом, до кінця року планується встановити понад 600 нових паркових опор та 810 декоративних світильників.

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    У столичних парках встановлюють сучасне освітлення (фото)
    У столичних парках встановлюють сучасне освітлення (фото)
    У столичних парках встановлюють сучасне освітлення (фото)
    У столичних парках встановлюють сучасне освітлення (фото)
    У столичних парках встановлюють сучасне освітлення (фото)
    У столичних парках встановлюють сучасне освітлення (фото)
    У столичних парках встановлюють сучасне освітлення (фото)

    «Насамперед, більшість парків та скверів потребують заміну освітлення. Завдяки модернізації зовнішнього освітлення в парках встановлюється сучасне, енергозберігаюче, а головне екологічне зовнішнє освітлення. Окрім того, покращено функціональність та естетичний вигляд загалом», - прокоментував директор КП «Київміськсвітло» Володимир Круценко.

    Нагадаємо, що у 2018 році підприємством, також був проведений капітальний ремонт у Солом’янському та Печерському ландшафтних парках, Наводницькому та Куренівському парках.

    Київ ремонт
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