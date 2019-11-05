На освітлення вулиць Київ щомісяця витрачає понад 10 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві замінюють ртутні та натрієві світильники на світлодіодні

Найбільшу суму за електроенергію Київ сплатив у січні цього року

Київ стає світлішим, але водночас на освітлення вулиць міста ліхтарями щомісяця витрачається в середньому понад 10 млн грн.

За дев’ять місяців цього року на електроенергію у столиці з місцевого бюджету витратили понад 106 млн грн. Про це повідомило комунальне підприємство «Київміськсвітло» у відповідь на запит УНН.

«За вересень 2019 року використано 4 384 008 кВт/год на суму 10 590 869 грн», - повідомили у підприємстві.

Так, з січня по вересень 2019 року на електроенергію зі столичного бюджету виділили 106,7 млн грн.

Найбільшу суму за електроенергію у Києві сплатили у січні цього року — 17,4 млн грн.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці з 2017 року замінили вже понад 22 тисячі старих вуличних світильників на нові й сучасні. Нове сучасне LED-освітлення вже сяє на майже 350 об’єктах столиці - на вулицях і проспектах, у парках та зонах відпочинку, на мостах і нових турстичних локаціях. До кінця 2019 року у Києві буде встановлено загалом понад 30 тисяч світодіодних світильників.

За словами мера Києва, у 2018 році завдяки заміні ртутних та натрієвих світильників на нові - світлодіодні - місто зекономило на витратах на електроенергію майже 11 мільйонів гривень.

Нове освітлення вже працює, зокрема, на Дніпровській набережній, бульварах Дружби народів і Академіка Вернадського, Ігоря Шамо та Лесі Українки, на Набережному шосе, проспектах Оболонському та Павла Тичини, на Трухановому острові, на вулицях Анни Ахматової, Березняківській, Бориспільській, Електротехнічній, Дружківській, Саксаганського, Жилянській, Московській, Івана Гонти, вулиці Кібальчича та багатьох інших.

Також LED-освітлення облаштували в багатьох парках та скверах столиці.



