Минулого року в метро Києва проїхалося майже пів мільярда людей



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У 2019 році найменше пасажирів побувало на станції «Дніпро»

Названо найбільш і найменш завантажені станції київського метро

За 2019 рік Київський метрополітен перевіз 495,3 млн пасажирів. Це на 700 тисяч пасажирів менше, ніж минулого року.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Найбільш завантаженою стала станція «Академмістечко». За рік нею скористалося понад 21,3 млн киян та гостей столиці. У 2018-му в лідерах була «Лісова».

Найменше пасажирів побувало на станції «Дніпро». Вона прийняла 938,6 тис. осіб.

Загалом червона лінія з 18 станцій перевезла 203,176 млн людей.

Другою за завантаженістю залишається синя лінія. Так, минулого року нею скористалося 173,2 млн пасажирів. Максимальний пасажиропотік тут спостерігався на станції «Мінська» (понад 17 млн за рік), мінімальний – «Поштова площа» (4,9 млн).

Зеленою лінією за рік проїхалося майже 118,8 млн киян та гостей столиці. Найбільші пасажиропотоки на станціях «Лук’янівська» (14 млн) та «Позняки» (14,8 млн), найменше на цій лінії користуються «Червоним хутором» (1,8 млн).

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