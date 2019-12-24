Київ переходить на е-квиток: де купити, як користуватися (відеоінструкція)



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Відеоролик відповідає на найпоширеніші запитання пасажирів

Київ поступово переходить на електронний квиток для оплати проїзду у громадському транспорті. Попри те, що система ще в дослідній експлуатації, вона вже працює у повну силу.

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій і Департамент суспільних комунікацій спільно розробили відеоролик, який відповідає на найпоширеніші питання пасажирів:

де можна використовувати е-квиток та як це робити;

де придбати е-квиток;

як поповнити Kyiv Smart Card;

де придбати і як користуватися одноразовим QR-квитком.

Нагадаємо, київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року.

Радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

У метрополітені повідомили, що до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить жетони.

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