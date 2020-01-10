У центрі Києва через загрозу вибуху закрили дві станції метро



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Закрито станції метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик»

У Києві станцію метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» закрили на вхід і вихід.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Повідомляється, що надійшов анонімний дзвінок про замінування.

Інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, 30 грудня через анонімне повідомлення про замінування станцію метро «Хрещатик» та перехід на станцію «Майдан незалежності» було закрито на вхід та вихід.

Нагадаємо, у поліції Києва минулого місяця повідомили, що з початку поточного року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.

Також повідомлялося, що столичні правоохоронці викрили групу псевдомінерів.