Біля однієї з станцій метро у Києві твориться «щурячий апокаліпсис»



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Метро «Харківська»

Люди в шоці від кількості гризунів, яких ніхто не нищить

Біля станції метро «Харківська» у Києві люди помітили величезну кількість щурів. Цікаво, що гризуни бігають по сходах підземного переходу і абсолютно не бояться проходчих пасажирів підземки. Про це повідомляє «Сегодня».

Городяни повідомляють, що щури з’явилися тут через те, що біля метро не прибирають відходи і постійно насмічено.

Щури біля метро «Харківська» не бояться людей/Фото: segodnya.ua

«Вчора ввечері на тротуарі поруч із входом у підземний перехід до станції метро «Харківська» я помітила цілу зграю щурів різних розмірів, які бігали по тротуару, мабуть в пошуках їжі. Тут багато розкиданого сміття. Поруч розташовується стихійний ринок. Відходи тут практично не прибирають, чим сприяють розмноженню щурів. Вони абсолютно не бояться людей. У цьому місці зупиняються автобуси, які везуть пасажирів в аеропорт «Бориспіль». Гризуни вільно бігають по тротуару, а потім тікають у бік паркану, за яким будівництво», – розповіла киянка Лана Куніцина.

Люди просто в шоці від кількості гризунів, яких ніхто не нищить. Вони спокійно переміщуються навіть між людей.

Щури біля метро «Харківська» не бояться людей/Фото: segodnya.ua

У Госпродпотребслужбі Києва повідомили, що проводити дератизацію гризунів – відповідальність виключно балансоутримувача території.

«Проведення дератизації – це зона відповідальності виключно місцевих органів влади. Своєчасне виконання робіт по дератизації повністю лежить на балансоутримувача конкретної території. Якщо засилля щурів відмічено біля станції метро «Харківська», ми можемо організувати перевірку суб’єкта господарської діяльності», – повідомили в Госпродпотребслужбі.

Нагадаємо, кияни пропонують перейменувати одну із цетральних вулиць столиці на «Асфальтовану».

Як повідомлялося, на Набережній Дніпра у Києві з’явився мурал, на якому зображено символ 2020 року – білий щур.