Минулої доби до лікарень Києва потрапила рекордна кількість хворих на коронавірус



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У лікарнях Києва збільшується кількість хворих на коронавірус Фото: ілюстративне

За добу у столиці від коронавірусу померли четверо людей

Минулої доби до лікарень Києва потрапили 63 пацієнти із захворюванням на коронавірус. Від початку епідемії це вперше така велика кількість госпіталізованих хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві знову збільшується. За минулу добу вірус виявили в 220 людей. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 178 киян. На сьогодні в столиці вже 12 468 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив він.

Захворіли:

109 жінок віком від 18 до 84 років,

101 чоловік віком від 18 до 87 рокiв,

5 дівчаток від 1 до 14 років,

5 хлопчиків від 6 років до 15.

Захворіли, зокрема, і 10 медиків.

Одужали за добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 3975 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 35, у Деснянському – 30 та в Подільському районі - 27 випадків.

«Загроза – не примарна. І упередити її можна, тільки дотримуючись правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 112059

Хворіють 55439

Одужали 54217

Померли 2403

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 серпня у Києві підтверджено 12468 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 220 осіб.